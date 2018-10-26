В ФАС заявили о готовности одобрить покупку Сбербанком доли в "Яндексе"

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила бы сделку по покупке Сбербанком доли в "Яндексе", если такой вопрос будет поднят, сообщил руководитель ведомства Игорь Артемьев.

"Конечно, мы ее одобрим, если надо будет одобрять, сто процентов", — сказал Артемьев журналистам на полях конференции по антимонопольному регулированию.

Глава ФАС признался, что не понимает реакцию рынка, а именно последовавшее за новостью о возможной покупке падение акций "Яндекса".

"Дело не в том, что она (компания "Яндекс" — ред.) будет или не будет свободной, она как была свободной, так и будет — никто ничего ограничивать не будет", — отметил он.

По мнению Артемьева, Сбербанк мог бы предложить "Яндексу" внушительное количество средств для быстрого развития. Он пояснил, что это была бы сделка между двумя абсолютно разными рынками, которая никак не привела бы к повышению концентрации на них.

Издание The Bell в прошлый четверг со ссылкой на источник сообщило, что Сбербанк ведет переговоры о покупке крупного пакета акций "Яндекса" — до 30% капитала. И хотя позднее в пресс-службе крупнейшего российского банка РИА Новости сообщили, что Сбербанк не получал предложения о выкупе акций и не обращался к компании с подобным предложением, к закрытию торгов пятницы, 19 октября, акции "Яндекса" обрушились почти на 20% — до 1790 рублей. А в понедельник, 22 октября, "Яндекс" сообщил, что его основатель Аркадий Волож планирует и дальше возглавлять компанию и не намерен продавать долю в ней. При этом компания постоянно получает различные предложения по покупке долей, отмечалось в сообщении.