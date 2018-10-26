Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.

В этом году Центробанк дважды снижал ставку — в феврале и марте — по 0,25 процентного пункта, а затем взял паузу. В сентябре впервые с 2014 года регулятор поднял ключевую ставку на 0,25 процентных пункта до 7,5% годовых на фоне резкого ослабления курса рубля, возросших инфляционных рисков и санкционного давления.

Сейчас, как отмечают в ЦБ, ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, однако проинфляционные риски остаются.

Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало, что Банк России сохранит ключевую ставку. По мнению экспертов, главная цель предыдущего повышения — дать сигнал о том, что регулятор отслеживает ситуацию на рынке и готов принять меры по его стабилизации.