Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, следует из пресс-релиза регулятора.
Сейчас, как отмечают в ЦБ, ситуация на внутреннем финансовом рынке стабилизировалась, однако проинфляционные риски остаются.
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков ожидало, что Банк России сохранит ключевую ставку. По мнению экспертов, главная цель предыдущего повышения — дать сигнал о том, что регулятор отслеживает ситуацию на рынке и готов принять меры по его стабилизации.
Ключевая ставка
Банк России ввел ключевую ставку как инструмент денежно-кредитной политики 13 сентября 2013 года. Это было сделано в рамках перехода к режиму таргетирования инфляции с целью повышения прозрачности.
На протяжении 15 лет ставка менялась. Два года назад она составляла 11 процентов годовых. К сентябрю 2016 года снизилась на один процент, а год назад составляла 9,75 процента.