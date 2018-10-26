Cбербанк больше не проводит платежи в пользу иностранных казино

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сбербанк перестал проводить платежи в пользу зарубежных игорных заведений, ограничений на проведение платежей в пользу российских казино нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.
В Сбербанке отметили, что банк не ограничивает платежи с использованием банковских карт в адрес игорных заведений на территории России.
Согласно поправкам к федеральному закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу 26 мая текущего года, банки-эмитенты платежной карты обязаны отказать физлицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами России.