Cбербанк больше не проводит платежи в пользу иностранных казино

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Сбербанк перестал проводить платежи в пользу зарубежных игорных заведений, ограничений на проведение платежей в пользу российских казино нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка.

"Согласно ФЗ №244 платежи по картам в пользу зарубежных заведений, занимающихся организацией и проведением азартных игр запрещены…. Сбербанк всегда выполняет законодательство Российской Федерации и предписания контролирующих органов", — сообщили в банке.

В Сбербанке отметили, что банк не ограничивает платежи с использованием банковских карт в адрес игорных заведений на территории России.

Согласно поправкам к федеральному закону "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", вступившем в силу 26 мая текущего года, банки-эмитенты платежной карты обязаны отказать физлицу в проведении операции по трансграничному переводу денежных средств в пользу получателя денежных средств, находящегося за пределами России.