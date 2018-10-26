РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт – РИА Новости. Ростовская область подписала 12 соглашений с французскими партнерами в рамках презентации своего торгово-экономического и инвестиционного потенциала в посольстве России во Франции, сообщает правительство Ростовской области.

По словам губернатора региона Василия Голубева, Ростовская область динамично развивается, и большое внимание уделяется взаимовыгодным отношениям с Францией, о чем свидетельствует рост товарооборота на 35% по итогам 2017 года.

"О взаимном интересе говорит и недавний визит на донскую землю посла Франции в России госпожи Сильви Берман, который состоялся в конце сентября… В 2019 году мы ожидаем бизнес-миссию французских предпринимателей в Ростовскую область", — сказал губернатор, отметив, что подписанные соглашения послужат укреплению уже существующих связей, а также заложат основу для нового взаимодействия.

Так, ряд соглашений заключил Таганрогский авиационный научно-технический комплекс, который, в частности, панирует создать на территории Европейского учебного центра подготовки пилотов Airbus в Тулузе центр по квалификационной подготовке пилотов гидроавиации. Также рассматривается возможность организации лицензионного производства самолета-амфибии Бе-103 на территории Франции.

Еще одно соглашение о взаимодействии по сохранению истории развития казачества было подписано между "Новочеркасским музеем истории донского казачества" и Объединением памяти лейб-гвардии казачьего Его Величества полка. Два других соглашения касались охраны окружающей среды.

Официальная делегация Ростовской области также приняла участие в работе европейской торговой выставки СИАЛ, которая проходит раз в два года в Париже, посвящена продуктам питания и технологиям, связанным с продуктами питания. В этом году она состоялась 21-25 октября. Ростовская область была представлена 120 видами продукции 25 крупнейших производителей региона.