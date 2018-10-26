Резидент СПВ начал строительство комплекса безотходной переработки леса

ХАБАРОВСК, 26 окт — РИА Новости. Первый резидент территории свободного порта Владивосток (СПВ) Советская Гавань (Хабаровский край) компания "Гаваньлеспром" приступила к реализации проекта по безотходной переработке леса, сообщает Минвостокразвития.
Отмечается, что первая партия оборудования для цеха тонкоствольной древесины поступит в декабре. Также "Гаваньлеспром" планирует расширить производство топливных гранул, для чего в 2019 году будет приобретено дополнительное оборудование и переоборудован склад готовой продукции под теплый цех по их производству.
Уточняется, что инвестор вложит в проект около 70 миллионов рублей, будет создано 76 новых рабочих мест.
Режим свободного порта Владивосток распространен на территорию Советско-Гаванского муниципального района Хабаровского края в июле 2018 года.