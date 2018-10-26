В Moody's рассказали, как новые санкции могут сказаться на рейтинге России

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Ужесточение санкций США против России не приведет к понижению ее суверенного рейтинга, однако может повлечь ухудшение прогноза до стабильного с позитивного, сообщила в интервью РИА Новости старший вице-президент, ведущий аналитик Moody's по суверенному рейтингу России Кристин Линдоу.

"Если будут введены более жесткие санкции, мы, вероятно, возьмем паузу, чтобы посмотреть фактическое влияние на кредитный профиль страны, прежде чем повышать рейтинг до инвестиционного уровня", — рассказала она. Тем не менее, по ее словам, ужесточение санкций, как ожидается, не приведет к понижению рейтинга, однако прогноз могут пересмотреть с позитивного на стабильный.

Moody's в январе улучшило прогноз по рейтингу России со "стабильного" на "позитивный". Одновременно рейтинг подтвердили на уровне "Вa1" — неинвестиционном по шкале агентства.

Линдоу пояснила, что нынешний позитивный прогноз по рейтингу России означает вероятность "примерно 30% того, что рейтинг будет изменен в этом направлении", то есть повышен.

Россия с санкциями справится



Линдоу считает, что власти России смогут справиться с возможными новыми санкциями со стороны США за счет тех же инструментов, что использовались в 2015 году, а также потому, что госфинансы находятся в более выгодной позиции, чтобы выдерживать новые санкции, например, против госдолга.

По ее словам, в последние четыре года Москва продемонстрировала способность справляться с санкциями. С течением времени их влияние становилось меньше, а ЦБ и Минфин "адаптировали свою политику для противодействия санкциям". Сейчас вопрос в том, введут ли дополнительные санкции и будут ли долгосрочные последствия от них. "Скорее всего, как и предыдущие санкции, они окажут большое влияние в краткосрочной перспективе, а затем оно будет постепенно уменьшаться", — считает Линдоу.

"Менее вероятны вторичные санкции и санкции, запрещающие государственным банкам совершать долларовые операции. Такие санкции могут оказать большее влияние в ближайшей перспективе, но правительство разрабатывает меры, которые со временем могут уменьшить их влияние. Более жесткие санкции, вроде этих, потребуют дополнительной подготовки со стороны правительства. Более серьезные санкции могут оказать длительные последствия — в течение трех-пяти лет", — полагает старший вице-президент Moody’s.

По мнению Линдоу, власти США осознали, что их действия "непреднамеренно окажут влияние на страны Западной Европы и их торговлю", а также то, что эти меры "слишком деструктивны и для экономики этих стран, а не только для России".

В четверг на конференции Moody's Линдоу сообщила, что агентство при отсутствии санкций или изменений внутри страны может повысить рейтинг России до инвестиционного уровня уже в 2019 году.

Российский рынок акций и рубль оказались под давлением в апреле и августе после намерений США ввести дополнительные санкции против России. Группа сенаторов летом внесла проект закона, в том числе, о санкциях против нового российского госдолга и госбанков. В списке возможных фигурантов — ВЭБ, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк.