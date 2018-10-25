Gascade получила разрешение на укладку Eugal

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Газотранспортная компания Gascade Gastransport (совладельцы — "Газпром" и BASF/Wintershall) получила все разрешения на укладку газопровода Eugal, который примет газ "Северного потока-2", говорится в сообщении Gascade.
"Строительство Eugal полностью одобрено", — сообщает компания. После Бранденбурга и Саксонии Мекленбург — Передняя Померания является третьей федеральной землей Германии, которая должна была выдать разрешение на строительство газопровода.
Отмечается, что строительство 102-километрового участка Eugal в районе "Передняя Померания — Грайфсвальд" начнется в скором времени. Работы планируется завершить к концу 2020 года.
Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Из перечисленных стран компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешения на строительство только от Дании.