Intesa назвала условие финансирования "Северного потока — 2"

ВЕРОНА, 25 окт — РИА Новости. Группа Intesa Sanpaolo сохраняет интерес к финансированию проекта "Северный поток-2", если ему не помешают санкции, сказал в интервью РИА Новости в кулуарах Евразийского экономического форума председатель совета директоров банка "Интеза", глава фонда "Познаем Евразию" Антонио Фаллико.

"Конечно, интересен, я уверен, что этот проект не будет под санкциями, надеюсь, что неприятных сюрпризов не будет. Интерес наш конкретный, но он зависит от того, будут ли введены санкции или нет", — заявил Фаллико.

Еще в феврале текущего года Фаллико в интервью РИА Новости сообщал, что группа Intesa Sanpaolo готова принять участие в финансировании проекта "Северный поток-2", но только если не помешают санкции. В середине сентября он ещё раз подтвердил это намерение.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря, — РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Против реализации " Северного потока-2" выступает ряд стран, в частности Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и США, имеющие амбициозные планы относительно экспорта в Европу своего СПГ. Кроме того, Латвия, Литва и Польша совместно заявляли, что не одобряют строительство. Их лидеры уверены, что это политический проект.

Представители американской власти, в свою очередь, ранее неоднократно заявляли, что намерены противодействовать реализации "Северного потока-2". Звучали заявления и о возможности введения санкций против участников проекта.