МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. РФ и Норвегия в четверг планируют подписать соглашение о проведении геологоразведочных работ в спорной зоне арктического шельфа, говорится в сообщении Минприроды РФ.

"Перспективной представляется совместная работа в рамках межправительственного соглашение о порядке сбора сейсмических данных – вплоть до и вдоль линии разграничения на континентальном шельфе в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане. Документ планируется подписать 25 октября 2018 года", — говорится в сообщении по итогам проведения российско-норвежской межправительственной комиссии.

В октябре 2016 года Минприроды РФ сообщало, что Россия и Норвегия готовы подписать соглашение, которое определит порядок действий нефтегазовых компаний в обеих странах по освоению шельфа в Арктике — сбору сейсмических данных по линии разграничения на континентальном шельфе в Баренцевом море и Северном Ледовитом океане.

В 2010 году РФ и Норвегия подписали соглашение о разделе так называемой "серой зоны" в Баренцевом море, оно вступило в силу в июле 2011 года. Переговоры о разграничении морских пространств между РФ и Норвегией начались еще в 1970 году, и подписанное соглашение дало возможность России и Норвегии беспрепятственно осваивать часть арктического шельфа.

В августе 2015 года РФ подала в ООН пересмотренную заявку на расширение границ континентального шельфа в Арктике за счет присоединения хребта Ломоносова и других образований, имеющих континентальную природу. Прогнозные ресурсы углеводородов этих областей составляют 4,9 миллиарда тонн условного топлива.