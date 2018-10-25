Новак рассказал о планах по увеличению объема перевозок по Севморпути

МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Объем перевозок по Севморпути планируется увеличить с 6-9 миллионов до 80 миллионов тонн в год, из которых около 50 миллионов тонн будет приходиться на сжиженный природный газ (СПГ) и конденсат, сообщил министр энергетики РФ Александр Новак на заседании правительства России.

"Сегодня всего через СМП идет 6-9 миллионов тонн. Цель, стоящая перед нами, амбициозна: выйти на уровень 80 миллионов тонн трафика в год, из них 50 миллионов тонн будет составлять трафик СПГ и конденсата, добытого на полуостровах Ямал и Гыдан", — сказал Новак.

По его словам, развитие Севморпути невозможно без создания атомного флота, строительства ледоколов. "Огромный заказ на ледоколы: до 5 универсальных атомных ледоколов мощностью 60 МВт, до 3 атомных ледоколов класса "Лидер" мощностью 120 МВт", — отметил министр.