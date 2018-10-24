МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Входящая в "Ростех" компания ООО "ВО "Технопромэкспорт" (ООО ТПЭ) подала в арбитражный суд Москвы заявление с требованием взыскать с российской "дочки" Siemens 80,4 тысячи долларов судебных расходов, следует из опубликованного в четверг определения суда.

Заявление подано в рамках дела по иску ООО "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — "Силовым машинам"), в котором истец требовал признать незаконным свой договор поставки турбин с ОАО "ВО "Технопромэкспорт" (ОАО ТПЭ, структура "Ростеха") от 10 марта 2015 года, а также истребовать четыре газотурбинные установки из чужого незаконного владения ООО ТПЭ.

Арбитражные суды трех инстанций полностью отклонили требования СТГТ. Суды, в частности, пришли к выводу, что удовлетворение иска нанесло бы ущерб суверенитету России. Как отмечалось в решении арбитража Москвы, последствием удовлетворения требований стало бы де-юре применение на территории России экономических санкций ЕС, что "явно противоречило бы основам правопорядка Российской Федерации — наносило ущерб суверенитету государства".

Суды также сочли недоказанными доводы истца о том, что оспоренный договор был заключен им под влиянием обмана со стороны ОАО ТПЭ, которое якобы изначально собиралось поставить турбины не в Краснодарский край, а в Крым. СТГТ в августе подало кассационную жалобу в Верховный суд, в которой просит пересмотреть дело. Она пока не рассмотрена.

Заявление ООО ТПЭ о возмещении истцом расходов, понесенных ответчиком в связи с судебным разбирательством, поступило в арбитраж Москвы 23 октября. Суд назначил его рассмотрение на 26 ноября. В соответствии с российским процессуальным законодательством, выигравшая сторона имеет право потребовать взыскания своих судебных расходов с проигравшей стороны.

Верховный суд России в октябре отклонил другую кассационную жалобу Siemens и СТГТ на судебные акты трех нижестоящих инстанций, отказавших Siemens в первом иске к структурам "Ростеха" по поставкам турбин для строящихся в Крыму теплоэлектростанций. В том деле истцы требовали признать незаконными две сделки поставки турбин — между СТГТ и ОАО ТПЭ и между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также применить последствия их недействительности в виде возврата турбин производителю — российской "дочке" Siemens.