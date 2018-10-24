Компания "Гудзон" попросила минфин США исключить ее из санкционного списка

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Попавшая под санкции компания "Гудзон" обратилась в минфин США с просьбой исключить ее из черного списка, сообщил РИА Новости замгендиректора по стратегическому развитию и логистике компании Валерий Улискин.
Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.
Позже в компании заявляли о том, что их суда не могут зайти в порты Южной Кореи, так как власти внесли их в черные списки. Позже Кононенко отмечал, что посольство РФ в республике решило ситуацию — там бизнесмену заявили, что южнокорейская сторона подтвердила разрешение на заход судов в свои порты.