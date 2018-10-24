Компания "Гудзон" попросила минфин США исключить ее из санкционного списка

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт – РИА Новости. Попавшая под санкции компания "Гудзон" обратилась в минфин США с просьбой исключить ее из черного списка, сообщил РИА Новости замгендиректора по стратегическому развитию и логистике компании Валерий Улискин.

"На сайте Минфина США указана процедура подачи заявки на исключение из санкционного списка. Мы обратились с заявлением, пришел ответ, что оно рассматривается, и если в течение двух недель решения не будет, нужно подать еще одно заявление. Сейчас готовим второе", — сказал Улискин.

Как сообщалось ранее, США внесли в список санкций по КНДР две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию Гудзон" и принадлежащее ей судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских на северокорейские суда в открытом море.

В августе в МИД Южной Кореи сообщали, что в отношении российского судна "Севастополь" в южнокорейском порту Пусан проводится проверка на предмет нарушения решений СБ ООН. В конце сентября компания "Гудзон" получила уведомление от южнокорейской стороны о том, что судну запрещен выход из порта. Компания заявила, что это политическое задержание. Второго октября южнокорейские власти уведомили российскую сторону, что вопрос в отношении российского судна "Севастополь" снят, оно может покинуть порт.

Позже в компании заявляли о том, что их суда не могут зайти в порты Южной Кореи, так как власти внесли их в черные списки. Позже Кононенко отмечал, что посольство РФ в республике решило ситуацию — там бизнесмену заявили, что южнокорейская сторона подтвердила разрешение на заход судов в свои порты.