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Американский сенатор пытается отменить антироссийские санкции, пишут СМИ

Сюжет:
Санкции в отношении России (7104)
(обновлено: 01:11 24.10.2018)
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© AFP 2018 / Michael B. ThomasАмериканский сенатор Рэнд Пол. Архивное фотоАмериканский сенатор Рэнд Пол. Архивное фото
© AFP 2018 / Michael B. Thomas

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Американский сенатор, член Республиканской партии Рэнд Пол пытается убедить своих коллег в сенате в необходимости отменить антироссийские санкции и в выгоде от сотрудничества с Москвой, сообщает Блумберг.

Атомный ледокол Ямал во время научно-исследовательских работ в Карском море
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Как отмечает новостное агентство, для достижения этих целей парламентарий надеется на помощь посла США в России Джона Хантсмана. Отмечается, что оба политика встретились 28 августа. В ходе разговора Пол просил Хантсмана отметить на встрече с республиканцами необходимость возобновления диалога по договорам о контроле над вооружениями. Кроме того, сенатор заявил дипломату, что в вопросе санкций против Москвы его коллеги "подвержены истерии". Парламентарий убежден, что "Хантсман является самым подходящим дипломатом для того, чтобы предоставить сенату детальную информацию об отношениях с Россией".

Кроме того, по версии Блумберга, после промежуточных выборов в конгресс в ноябре Пол надеется убедить своих сопартийцев встретиться с российскими парламентариями.

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Трамп выполнил главный наказ Путина
Также, пишет издание, сенатор пытается повлиять на президента Дональда Трампа, чтобы тот, в свою очередь, вел "более мягкую политику" в отношении России. Однако на прошлой неделе американский лидер обвинил Москву в несоблюдении Договора о ракетах средней и меньшей дальности и пообещал выйти из него. Пол раскритиковал такое решение, несмотря на то, что его коллеги из Республиканской партии больше года готовили почву для этого.

Ранее Трамп сообщил, что Соединенные Штаты не намерены соблюдать ДРСМД, когда Москва его нарушает, и выйдут из договора. Президент США, комментируя выход из соглашения, заявил также, что Вашингтон будет развивать вооружения. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Москва хочет получить более детальное разъяснение от США, и добавил, что слом положений РСМД принудит Россию принимать меры по обеспечению своей безопасности. Глава МИД Сергей Лавров заявил, что любое действие в этой сфере будет встречать противодействие.

Стационарная платформа компании Лукойл на нефтегазоконденсатном месторождении. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Санкции США привели к неожиданному эффекту в России, пишет WSJ
Отношения между Россией и западными странами, включая США, обострились на фоне конфликта на юго-востоке Украины. Запад обвинил Москву во вмешательстве в дела Киева и ввел ряд экономических ограничений. В ответ на это российская сторона взяла курс на импортозамещение.

Москва неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом Минских соглашений и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.

Введение санкций против России и ответные шаги
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Введение санкций против России и ответные шаги
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Экономика
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Mikehebam
Глас вопиющего в пустыне!
Один из молодых, что необычно для сената и здравомыслящих, что редкость в сенате.
01:12
24.10.2018
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