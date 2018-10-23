МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия и Италия запустят совместный бренд "Сделано с Италией", заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия").

Панина отметила, что в преддверии визита премьер-министра Италии Джузеппе Конте в Россию в Торгово-промышленной палате РФ прошло заседание российско-итальянского комитета предпринимателей, инициированное Итало-Российской торговой палатой, в административный совет которого входит Панина.

"В ходе визита премьер-министра Конте в Москву будут обсуждаться и вопросы активизации итальянских инвесторов на территории России, и создание новых совместных предприятий, причем не только в автомобилестроении, но и в легкой промышленности, — в сфере, где Италия всегда занимала ведущие позиции в мире", — сказала Панина РИА Новости.

Политик напомнила, что Россия по-прежнему импортирует много итальянской одежды, обуви, текстиля.

"Бренд "Сделано в Италии" известен во всем мире. Поэтому очень важно для России предложение итальянской стороны создать новый бренд — "Сделано с Италией". Это производство российско-итальянской продукции, которая будет реализовываться как в нашей стране, так и в третьих странах. Итак, мы воочию наблюдаем, как многие европейские страны (Италия, Франция, Германия, Венгрия) не хотят больше прислушиваться к диктату США и начали открыто восстанавливать отношения с Россией", — заключила она.

Ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил РИА Новости, что Джузеппе Конте посетит Россию 24 октября, он рассчитывает обсудить на высшем уровне международную повестку дня и двусторонние отношения.