МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Россия и Италия запустят совместный бренд "Сделано с Италией", заявила член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина ("Единая Россия").
"В ходе визита премьер-министра Конте в Москву будут обсуждаться и вопросы активизации итальянских инвесторов на территории России, и создание новых совместных предприятий, причем не только в автомобилестроении, но и в легкой промышленности, — в сфере, где Италия всегда занимала ведущие позиции в мире", — сказала Панина РИА Новости.
Политик напомнила, что Россия по-прежнему импортирует много итальянской одежды, обуви, текстиля.
Ранее посол Италии в Москве Паскуале Терраччано сообщил РИА Новости, что Джузеппе Конте посетит Россию 24 октября, он рассчитывает обсудить на высшем уровне международную повестку дня и двусторонние отношения.