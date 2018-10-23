МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Вряд ли волатильность акций IT-компаний связана с законопроектом об ограничении доли иностранного участия в новостных агрегаторах, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

В понедельник в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий ограничить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрераторов в РФ. По мнению одного из авторов инициативы, члена комитета Госдумы по информационной политике Антона Горелкина ("Единая Россия"), крупные новостные агрегаторы Google и "Яндекс", в случае принятия этого проекта, изменят структуру собственности. Эти сообщения в понедельник вызвали снижение котировок акций "Яндекса" около 5%.

"Вряд ли это имеет отношение к волатильности на рынках. Дело в том, что, безусловно, агрегаторы, которые охватывают определенное количество пользователей, они так или иначе могут, с экспертной точки зрения, приравниваться к средствам массовой информации", — сказал Песков, отвечая на вопросов журналистов о том, следят ли в Кремле за инициативой, предлагающий ограничить до 20% долю иностранных акционеров в уставном капитале новостных агрераторов в РФ.

Песков отметил, что законодательство относительно 20% уже несколько лет действует в отношении других СМИ, в других областях.

"Собственно, право применения не вызвало каких-то существенных проблем. Многие компании, которые не подпадали под эти критерии, в установленные сроки, привели все в соответствии с действующим законодательством", — заключил он.