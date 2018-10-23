АШХАБАД, 23 окт — РИА Новости. Представители Евросоюза на переговорах с делегацией Туркменистана в Брюсселе выразили готовность содействовать привлечению инвестиций в строительство Транскаспийского газопровода, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".
Президент Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет, отметил, благодаря принятию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря создана необходимая правовая база по прокладке газопровода.
"Теперь для реализации этого востребованного жизнью проекта нужны только согласие сторон-участниц проекта и экологическая экспертиза, отвечающая строгим международным требованиям", — сказал туркменский лидер.
Транскаспийский газопровод, между туркменским и азербайджанским побережьем Каспия, необходим для подключения Туркмении к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Газопровод TANAP предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу. По самым оптимистичным прогнозам, по этим газопроводам азербайджанский природный газ в Европу начнет поступать к 2019-2020 годам.