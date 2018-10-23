СМИ сообщили об итогах переговоров между Туркменией и Евросоюзом

АШХАБАД, 23 окт — РИА Новости. Представители Евросоюза на переговорах с делегацией Туркменистана в Брюсселе выразили готовность содействовать привлечению инвестиций в строительство Транскаспийского газопровода, сообщает во вторник русскоязычная газета правительства "Нейтральный Туркменистан".

"Со стороны ЕС был проявлен большой интерес к строительству Транскаспийского газопровода и поставкам туркменского природного газа на европейский рынок. Участники переговоров со стороны Евросоюза выразили готовность содействовать привлечению инвестиций в реализацию этого важнейшего энергетического проекта", — сказал на совещании Мередов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов, заслушав отчет, отметил, благодаря принятию Конвенции о правовом статусе Каспийского моря создана необходимая правовая база по прокладке газопровода.

"Теперь для реализации этого востребованного жизнью проекта нужны только согласие сторон-участниц проекта и экологическая экспертиза, отвечающая строгим международным требованиям", — сказал туркменский лидер.

Он также подчеркнул, что проект газопровода предусматривает поставку туркменского природного газа на европейский рынок в объеме 30 миллиардов кубометров ежегодно в течение не менее 30 лет.

Транскаспийский газопровод, между туркменским и азербайджанским побережьем Каспия, необходим для подключения Туркмении к Трансанатолийскому газопроводу (TANAP). Газопровод TANAP предусматривает поставку газа из Азербайджана через Грузию и Турцию к греческой границе, где его продолжением станет Трансадриатический газопровод (TAP) в Южную Европу. По самым оптимистичным прогнозам, по этим газопроводам азербайджанский природный газ в Европу начнет поступать к 2019-2020 годам.