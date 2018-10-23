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Экономика

Эксперты поделились соображениями о динамике цен на красную икру в ДФО

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© РИА Новости / Алексей НасыровПерейти в фотобанкКрасная икра. Архивное фотоКрасная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Насыров
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ВЛАДИВОСТОК, 23 окт – РИА Новости. Рекордная "красная" путина на Камчатке и общий рост вылова лосося на Дальнем Востоке привели к некоторому снижению цен на красную икру в регионах ДФО, при этом участники рынка не исключают традиционного увеличения – пусть и небольшого – ее стоимости к Новому году.

Цех по производству красной икры
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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По щучьему велению: спекулянты взвинтили цены на икру
В 2017 году на оптовом рынке в РФ цены на лососевую икру выросли в среднем на 40-50% по сравнению с 2016 годом, в ряде регионов ДФО к Новому году они поднялись еще больше. Эксперты объясняли подорожание низким уловом и возросшим спросом на красную икру в Японии и странах Восточно-Азиатского региона, что в итоге привело к значительному снижению объемов икры на внутреннем рынке.

В этом году ситуация в промысле изменилась — рыбаки Дальнего Востока выловили 668,3 тысячи тонн тихоокеанских лососей, что на 318,8 тысячи тонн выше показателя за аналогичный период прошлого года. Лососёвая путина на Камчатке стала рекордной. Она проходила на полуострове с 1 июня по 16 октября. Уловы достигли почти 500 тысяч тонн, причем более 400 тысяч тонн – это горбуша.

Путина снизила цены на Камчатке

Красная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Рыбного союза дал прогноз по ценам на икру перед Новым годом
Рыбопромышленники Камчатки не прогнозируют существенного роста цен на красную икру к Новому году. В среднем, по оценкам предпринимателей, увеличение стоимости деликатеса к праздникам не превысит 10-15%, однако в любом случае цена будет ниже, чем в прошлом году.

"В этом году произошло существенное снижение стоимости икры. Еще в июне розничная цена на соленую икру горбуши составляла в нашем магазине 2800 рублей, сейчас цена составляет 1800 рублей за килограмм. Причиной снижения цен на икру рыб лососевых пород мы видим в высоких показателях вылова в путину 2018 года", — рассказала РИА Новости директор камчатской рыбодобывающей компании РПЗ "Сокра", имеющей свою сеть рыбных магазинов под брендом "41 Регион" в Петропавловске-Камчатском и Елизово, Анастасия Обедина.

По ее словам, по этим же причинам снижена и оптовая цена на икру горбуши. Сейчас она составляет 1600 рублей за килограмм, в прошлом году в это же время деликатес стоил 2200 рублей за килограмм.

"К Новому году цена, возможно, подрастет, но не намного — процентов на 10. В любом случае, в этом году на лососевую икру цена ниже, чем в это же время в прошлом году, на 30%", — сказала Обедина.

В других рыбодобывающих компаниях Камчатки также значительного роста цен на икру к Новому году не прогнозируют. Предприниматели сходятся во мнении, что деликатес подорожает максимум на 15%.

На Сахалине удержат цены

Красная икра. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Красная икра на Дальнем Востоке - спрос остается, несмотря на рост цен
Рыбопромышленники Сахалина же отмечают, что из-за удачной путины в целом подорожания икры к Новому году ждать не стоит, горбушовой – точно, однако на кетовую цена повысится.

Председатель рыболовецкого колхоза "Дружба" из Поронайска Андрей Долгушин не прогнозирует рост цен на икру к Новому году. По его мнению, стоимость деликатеса будет разниться от его качества и источника добычи — браконьерская или нет.

"Наш колхоз продал всю партию этого года двум компаниям. В целом, путина этого года дала достаточные объемы и горбушовой, и кетовой икры. Думаю, оптовые цены на первую будут в пределах 1,2-2 тысячи рублей за килограмм. На кетовую они будут выше – от 1,6 тысячи до 2,5 тысячи рублей. Но уверен, что ажиотажного спроса на икру в этом году не будет из-за резкого снижения покупательской способности населения", — отметил собеседник.

Генеральный директор рыболовецкого колхоза имени Котовского (Долинский район Сахалина) Александр Шушпанов рассказал, что если стоимость икры к Новому году возрастет, то незначительно. Его прогноз – максимум 10% роста к цене на кетовую икру.

"Что касается горбушовой, то спрос на нее вряд ли превысит ее объемы на рынке. В эту путину сахалинские рыбаки выдали достаточное количество деликатеса, и в этом им существенно помогли коллеги с Камчатки. В принципе, в отличие от советских времен, когда икра действительно была деликатесом, сейчас она превратилась в доступный продукт. При этом только гурманы отличают икру горбуши от кеты. Последняя в силу ряда причин несколько дороже первой, и вот она, по-моему, может подскочить в цене процентов на десять", — рассказал Шушпанов.

По его информации, оптовая цена на горбушовую икру премиум-класса сейчас колеблется от 1,5 тысячи до 1,7 тысячи рублей за килограмм, кетовой — от 2,2 тысячи рублей. Горбушовая по сравнению с прошлым годом, когда оптом ее продавали по 3 тысячи рублей, подешевела существенно. Но это — оптовые цены, а что предложат торговые точки к Новому году, прогнозировать сложно, добавил глава колхоза имени Котовского.

Приморье ждет роста цен

Здание Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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ФАС не получала жалоб на завышение цен на красную икру и рыбу
В Приморье цены на икру в розничных магазинах пока чуть ниже уровня прошлого года, при этом продавцы не исключают, что деликатес подорожает к Новому году.

Как сообщил РИА Новости представитель местной сети магазинов "Рыбный островок", сейчас горбушовая икра стоит 4,2 тысячи рублей за килограмм, а кетовая – 4,5 тысячи рублей. "Пока не знаем, поднимутся ли цены к Новому году, но пока икра в этом году только дешевеет – сейчас цены ниже, чем в 2017 году", — сказал собеседник. В конце прошлого года икра горбуши здесь стоила 4,5 тысячи рублей за килограмм.

В другой сети магазинов Seafoodvl икра также немного подешевела в сравнении с прошлым годом. Горбушовую сейчас можно купить по 3,1 тысячи рублей за килограмм против 3,3 тысячи в ноябре 2017 года. Перед Новым годом-2017 этот деликатес стоил 3,6 тысячи рублей за килограмм. При этом представитель компании отмечает, что, вероятно, цена на икру к Новому году вырастет.

"Мы зависим от цен поставщиков. Исходя из опыта прошлых лет, можно сказать, что икра у них каждый год дорожает весной и перед Новым годом", — сказал собеседник.

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