Иран надеется на окончательное решение вопроса о поставке SSJ-100

МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Иран надеется, что вопрос с поставками самолетов Sukhoi Superjet 100 будет окончательно решен, заявил посол исламской республики в Москве Мехди Санаи.

"Что касается SSJ-100, то Иран заинтересован в приобретении подобных бортов… К сожалению, есть одна загвоздка. Компания должна получить разрешение у американского поставщика некоторых комплектующих. Я очень надеюсь, что этот вопрос будет урегулирован. Во всяком случае, сейчас идет речь о снижении зависимости от американских комплектующих. Иранская сторона ждет, когда этот вопрос будет окончательно решен и можно будет приступить к закупкам", — сказал он в интервью газете " Известия ".

Он также добавил, что Ираном были подписаны два меморандума о взаимопонимании с компанией-производителем "Сухой".

Санаи также отметил, что, в целом, в вопросах авиации, космоса, строительства электростанций, железнодорожного транспорта и других у Ирана имеются самые серьезные намерения развивать сотрудничество с Россией. Посол также выразил надежду, что во всех этих сферах сотрудничество будет вестись активно и на благо обоих народов.