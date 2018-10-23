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Экономика

В Госдуме предложили забирать весь доход у самозанятых, не платящих налоги

(обновлено: 01:02 23.10.2018)
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкЗдание Государственной Думы. Архивное фотоЗдание Государственной Думы. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 23 окт — РИА Новости. Депутаты Госдумы предлагают ввести штрафы для самозанятых в размере полученного дохода, если человек не зарегистрировался соответствующим образом и не платил с этого дохода налоги, заявил глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Зданиие Федеральной антимонопольной службы России. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Определен размер штрафов для скрывающих доходы самозанятых граждан
"В порядке предложения мы предлагаем, что, в случае, если обнаруживается у человека такой доход, а он не зарегистрировался и не платит, он платит штраф в размере того дохода, который он получил. То есть выбор: заплатить 4% или заплатить весь доход, который ты получил", — сказал он на заседании комитета.

По его словам, законопроект разработан для того, чтобы вывести из тени тех, кто сегодня не платит налоги по разным причинам. "С одной стороны это и вопросы регистрации, отчетности. Да и потом зарегистрируешься, к тебе кто-то придет бизнес или долю честную требовать, и поэтому люди просто боятся выходить из тени. Вот настоящий пакет законопроектов направлен именно на то, чтобы дать возможность тем людям, кто хотел бы выйти из тени, сделать это с минимальными проблемами", — сказал Макаров.

"У нас с вами в числе лиц трудоспособного возраста, по статистике, 82 миллиона человек, а работающего населения, за которое платятся страховые взносы — 52 миллиона. Вот 30 миллионов, они где-то. Мы о них очень много говорим, но кто это, как, ничего как бы реально сказать не можем. Задача — чтобы вот эти 30 миллионов людей, которые у нас сегодня есть, а с точки зрения экономики их нет… вывести из тени", — заключил глава комитета.

Налоговый эксперимент

В понедельник комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал принять в первом чтении пакет из трех законопроектов, касающихся проведения эксперимента по налогообложению самозанятых граждан в четырех регионах России.

Деньги в кассовом аппарате. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Налог для самозанятых могут распространить на семейный бизнес
Базовый законопроект предусматривает проведение в 2019–2028 годах в Москве, Московской и Калужской областях, а также Татарстане эксперимента, предусматривающего введение налога на профессиональный доход. Сопутствующие законопроекты вносят изменения в Бюджетный и налоговый кодексы.

На новый спецрежим смогут перейти самозанятые граждане, в том числе индивидуальные предприниматели, чей доход не превышает 2,4 миллиона рублей в год, и которые не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Регистрация лиц, пожелавших перейти на новый режим налогообложения, будет возможна без визита в налоговый орган через мобильное приложение "Мой налог".

В отношении доходов, полученных перешедшими на уплату налога на профессиональный доход лицами от реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физлицам, ставка налога составит 4%, а если они реализованы ИП и юрлицам — 6%. Уплата налога осуществляется ежемесячно. В случае перехода на новый режим налогообложения самозанятые граждане освобождаются от уплаты НДФЛ и получают право на налоговый вычет в пределах 10 тысяч рублей.

Поступления по данному налогу будут распределяться между бюджетом соответствующего региона и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования в пропорции 62,5% и 37,5%, соответственно, при ставке налога 4%, в пропорции 75% и 25% — при ставке налога 6%. Плательщикам налога на профессиональный доход для получения страховой пенсии предоставляется возможность добровольно уплачивать взносы на обязательное пенсионное страхование в любом размере с ограничением максимального размера таких взносов.

На рассмотрение Думы пакет планируется вынести 25 октября, сообщил глава комитета Андрей Макаров.

Распространить на всю страну

Президент "Опоры России" Александр Калинин считает, что налог для самозанятых и индивидуальных предпринимателей в перспективе надо распространить на регионы России.

"Мы давно предлагали режим для самозанятых такой, чтоб им это было выгодно. И сейчас есть основания считать, что впервые в новейшей истории России такой режим будет создан", — сказал он.

Здание Пенсионного фонда Российской Федерации. Архивное фото
© РИА Новости / Андрей Теличев
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Самозанятых россиян освободят от пенсионных взносов
Калинин добавил, что половина аудитории ждут эти изменения и готовы зарегистрироваться, другая половина — хотят остаться в тени. "Наша задача убедить скептиков, что мы смогли убедить государство, что только добровольным путем, путем выгоды, простоты и доверия можно вывести из тени миллионы самозанятых", — пояснил он.

Расширить действие закона

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин считает, что налог для самозанятых и индивидуальных предпринимателей можно распространить на семейный бизнес.

"В этот налог на первом этапе будут входить только те, кто работает без сотрудников по найму. Можно подумать, чтобы в этот налоговый режим можно было бы семейному бизнесу входить, так же как самозанятым и индивидуальным предпринимателям без найма. Это можно объединить, я поручу такую историю проработать", — сказал Орешкин.

 

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Экономика
Комментарии
9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Влад
По ходу у нас не только Остап Бендер знал 400 способов отъёма денег у населения.У нас власти знают на много больше.А если не знают так придумают.
00:57
23.10.2018
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abk434abk
Вместо того, чтобы усилить контроль за вывозом и утечку капиталов из страны, ввести прогрессивную шкала налогообложения, ...ЕРоссы хотят заставить отдать "последнее" наименее бедных граждан. Проще говоря, бомжей и полубомжей заставят платить налоги...
01:03
23.10.2018
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