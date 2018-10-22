Нефть дорожает в ожидании вступления в силу санкций США против Ирана

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник вечером растут, инвесторы опасаются дефицита предложения на рынке сырья в связи с возобновлением санкций США против Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 22.07 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34%, до 80,05 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,67%, до 69,58 доллара за баррель.

Поддержку нефтяным котировкам оказывают ожидания сокращения поставок сырья из Ирана в связи с предстоящим вступлением в силу санкций США против страны. Министр нефти Ирана Бижан Зангане в понедельник заявил, что нефтяной рынок обеспокоен неспособностью Саудовской Аравии и России скомпенсировать дефицит нефти Ирана из-за санкций США, так как "у обеих стран нет свободных мощностей, чтобы добывать больше нефти".

Президент США Дональд Трамп объявлял в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном. Трамп также сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. США вновь ввели в действие с 7 августа часть санкций против Ирана. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, ожидаются с 4 ноября.

Помимо этого трейдеры следят за развитием конфликта между США и Саудовской Аравией из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашукджи, который пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в понедельник заявил, что Вашингтон хочет "знать всю подноготную" в связи с убийством Хашукджи.