Рубль усилил рост против доллара и евро

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Курс рубля усилил рост против доллара и евро, следует из данных Московской биржи.

На вечерних торгах доллар занял отметку в 65 рублей. Курс доллара расчетами "завтра" к 18:29 мск снижался на 41 копейку — до 65,08 рубля.

Ранее в понедельник курс доллара опускался до 64,9975 рубля — минимума с 1 октября.

Евро опустилось ниже 75 рублей — до 74,64 рубля — впервые с 8 августа на фоне ослабления на Международном валютном рынке Forex. Таким образом, курс европейской валюты снизился на 78 копеек.

Поддержка рублю приходит от пика налоговых платежей, приходящихся на текущую неделю. Экспортеры подают валюту для пополнения рублевой ликвидности в рамках перечисления средств в бюджет.

С 24 августа Центробанк перестал покупать валюту для Минфина, объяснив это необходимостью снизить волатильность финансовых рынков. Такая мера будет действовать до конца года.

О том, как формируется курс рубля, читайте в справке Ria.ru >>