МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров предложил наказывать самозанятых граждан, не платящих налоги, штрафами в размере полученного дохода.

То есть выбор: заплатить 4% или заплатить весь доход, который ты получил", — сказал он на заседании комитета.

Макаров предложил использовать эту меру в ходе подготовки пакета законов по проведению эксперимента по налогообложению самозанятых граждан.

Так, эта категория будет платить не 13% подоходного налога, а 4%. В том случае, если они обслуживают интересы юридических, а не физических лиц, ставка составит 6%.

Эксперимент может пройти с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2028 г. в четырех субъектах: Москве, Московской области, Республике Татарстан и Калужской области. В нем смогут принять участие граждане, которые получают доходы от своей деятельности, но не имеют работодателя и наемных работников. Кроме того, их годовой доход не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год.

"У нас с вами в числе лиц трудоспособного возраста, по статистике, 82 миллиона человек, а работающего населения, за которое платятся страховые взносы — 52 миллиона. Вот 30 миллионов, они где-то. Мы о них очень много говорим, но кто это, как, ничего как бы реально сказать не можем. Задача — чтобы вот эти 30 миллионов людей, которые у нас сегодня есть, а с точки зрения экономики их нет <…> вывести из тени", — заключил Макаров.