В Армянске возобновил работу завод "Крымский титан"

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 окт — РИА Новости. Глава администрации Армянска в Крыму Василий Телиженко сообщил, что завод "Крымский титан" после ЧП с химическими выбросами возобновил работу и до конца недели наберет полную мощность.

Режим чрезвычайной ситуации в Армянске, введенный из-за химического выброса из кислотонакопителя завода "Крымский титан", был снят 23 сентября. Глава Крыма Сергей Аксенов 12 октября посетил Армянск с рабочей поездкой, сообщив о скором запуске предприятия в работу. Работа завода была остановлена в начале сентября после выбросов химических веществ в атмосферу, которые связали с кислотонакопителем, куда предприятие сбрасывало стоки.

"Завод был запущен в субботу, постепенно набирает мощность, до конца недели выйдет на полную мощность… Разрешение выдал Росприроднадзор", — сказал Телиженко РИА Новости.

По словам главы администрации, который сослался на мониторинг Роспотребнадзора и Центра по мониторингу окружающей среды, в последние дни экологическая обстановка в городе нормальная.

Ситуация с кислотонакопителем химического завода "Крымский титан" обострилась в конце августа, когда из-за выброса загрязняющего вещества на крышах домов и листьях деревьев города Армянска и близлежащих сел образовался маслянистый налет с желтым оттенком. В начале сентября специалисты зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации сернистого ангидрида в воздухе. Химический завод "Крымский титан" был полностью остановлен. Власти в качестве предупредительной меры вывезли детей дошкольного и школьного возраста в оздоровительные учреждения.

Кислотонакопитель представляет собой открытый водоем, построенный в советское время. За последние годы отстойник значительно обмелел, что привело к увеличению концентрации оставшихся кислот и испарению различных химических веществ в атмосферу. Отстойник наполнялся водой, поступающей по Северо-крымскому каналу, однако после воссоединения полуострова с Россией Украина перекрыла поставки днепровской воды.

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