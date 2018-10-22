Акимов рассказал о переносе в Россию серверов систем авиабронирования

ГОРКИ, 22 окт — РИА Новости. Перенос в РФ серверов систем авиабронирования не должен ни на секунду остановить операционную работу компаний, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

"Могу сказать только одно: любое решение в этой сфере будет сделано так, что ни потребители, ни собственно операционный персонал компаний этого не заметят. По крайней мере ставится задача сделать так, чтобы этого никто не заметил. Конечно, у нас большие задачи по импортозамещению в этой сфере — раз и по выполнению требований по локализации работы с персональными данными на территории Российской Федерации",- сказал он.

"Еще раз хочу сказать: наша принципиальная позиция, позиция правительства состоит в том, что эта работа должна быть сделана так, чтобы ни на одну секунду операционная работа не прекращалась. До тех пор, пока это требование не будет выполнено, никто вести себя, как слон в посудной лавке, не будет. Это позиция Минтранса в том числе",- добавил он.

Минтранс РФ в июле опубликовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов. В частности, проект предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию России серверов и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу авиаперевозок внутри страны, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты. В настоящий момент базы данных, используемые большинством систем оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств.

Авиакомпания S7 (вторая по пассажиропотоку в РФ, начала переход с системы SITA на Amadeus), заявила о рисках для перевозчиков в случае перехода на альтернативную систему.