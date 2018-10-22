Кувейт снял запрет на ввоз мясной продукции из России

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Продовольственное агентство Кувейта (PAFN) сняло запрет на ввоз мясной продукции из России, сообщает Россельхознадзор.

Ограничения были введены PAFN из-за вспышки ящура в России.

"На официальном сайте Продовольственного Агентства Государства Кувейт (PAFN) опубликована информация о снятии запрета на ввоз из России в Кувейт продукции животного происхождения — говядины, баранины, козлятины и полученных от крупного рогатого скота, овец и коз субпродуктов", — говорится в сообщении.

По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2017 году Россия экспортировала в Кувейт 51 тонну мороженых тушек домашних кур (0,03% в объеме экспорта мяса и пищевых субпродуктов домашней птицы), а также 6,5 тонны замороженного мяса крупного рогатого скота (0,3% в экспорте). В 2018 году поставки российской мясной продукции, по данным таможенной службы, в Кувейт не осуществлялись.

Согласно информации на сайте Россельхознадзора, сейчас право на поставки мясной продукции, ограничения на ввоз которой были сняты Кувейтом, имеют четыре российские компании, две из которых, "Брянская мясная компания" и "Мираторг Запад", являются структурами "Мираторга", одного из крупнейших российских агрохолдингов.

Ящур — острое вирусное заболевание из группы антропозоонозов (инфекционных болезней животных, которыми болеет также и человек). Более чем у 50% заболевших животных наступает смертельный исход в течение 2-3 суток. Основной путь инфицирования людей — через сырое молоко больных животных и продукты его переработки, реже — через мясо.