Медведев рассказал о темпах внедрения инноваций в России

ГОРКИ, 22 окт — РИА Новости. Внедрение инноваций в РФ идет гораздо медленнее, чем хотелось бы, нужно увеличить количество российских организаций, которые ими занимаются, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правкомиссии по модернизации экономики и инновационному развитию.

"Внедрение инноваций у нас, к сожалению, идет гораздо медленнее, чем нам хотелось бы, несмотря на то внимание, которое вопросу уделяется. Нужно увеличить количество российских организаций, которые занимаются технологическими инновациями на постоянной основе. Это одна из ключевых задач", — сказал Медведев.

По его словам, в сегменте технологического бизнеса также нужно обеспечить интенсивное формирование крупных и сильных игроков.