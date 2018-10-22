В России предупредили о риске остановки работы авиакомпаний‍, пишут СМИ

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Реализация планов Минтранса о переносе в Россию серверов для продажи билетов и регистрации на рейс может привести к остановке работы российских авиакомпаний. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на июльское письмо генерального директора авиакомпании "Сибирь" (входит в S7 Group) Владимира Объедкова президенту Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимиру Тасуну.

По мнению Объедкова, применение "Требований к автоматизированной информационной системе оформления воздушных перевозок" на практике грозит как полным прекращением деятельности российских авиакомпаний, так и долгосрочным (два-четыре года) и дорогостоящим переходом к другим системам бронирования.

Он заявил, что сейчас три самых крупных российских авиаперевозчика ("Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии") взаимодействуют с иностранными провайдерами, в то время как почти все остальные авиакомпании — с российской системой "Сирена-трэвел". Исключение составляют лоукостер "Победа", пользующийся услугами американской компаним Navitai, а также авиакомпания "Азимут", которая работает c Национальной системой бронирования (НСБ).

Однако отечественные провайдеры не отвечают требованиям, которые предъявляют авиакомпании, отметил Объедков. В частности, российские системы не имеют функционала, позволяющего обеспечить работу в глобальных авиационных альянсах, в которые входят S7 и "Аэрофлот".

В то же время "Победа" и "Уральские авиалинии" смогут пользоваться услугами российского провайдера, так как они не входят в глобальные альянсы, отметили менеджеры "Сирена-трэвел" и НСБ.

В эфире радио Sputnik реакцию генерального директора авиакомпании "Сибирь" на планы Минтранса прокомментировал независимый аналитик Дмитрий Адамидов. По его мнению, перевозчики делают подобные заявления из-за нежелания менять текущее положение дел. Он считает, что в будущем они смогут перейти на отечественные провайдеры без остановки работы, хотя и рискуют столкнуться с трудностями.

"Все эти заявления — от нежелания менять провайдера, потому что их все устраивает, и, видимо, какие-то коммерческие интересы существуют. В целом это можно сделать", — заявил Адамидов.

Требования к системе онлайн-бронирования

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько призвал ускорить разработку и создание национальной системы оформления воздушных перевозок, а также переход к размещению серверов и баз данных пассажиров на территории Российской Федерации для защиты конфиденциальности персональных данных пассажиров.

Это произошло после того, как 24 июня авиаперевозчик S7 столкнулся с проблемами при регистрации пассажиров вследствие глобального сбоя системы SITA, предоставляющей IT-услуги авиакомпаниям.

В связи с этим Минтранс обнародовал проект требований к новой системе онлайн-бронирования авиабилетов, который предусматривает перенос с 1 января 2020 года на территорию Российской Федерации серверов и баз данных систем, обеспечивающих оформления воздушных перевозок.

В настоящее время подобные базы данных находятся на территории иностранных государств.