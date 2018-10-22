Цена на нефть выросла до 80,02 доллара за баррель

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Мировые цены на нефть в понедельник утром умеренно растут на фоне сохраняющихся опасений по поводу падения предложения на рынке из-за санкций США против энергетического сектора Ирана, свидетельствуют данные торгов и комментарии экспертов.

По состоянию на 8.31 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,3%, до 80,02 доллара за баррель, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI – на 0,39%, до 69,55 доллара за баррель.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае, что Вашингтон выходит из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстанавливает все санкций против страны, в том числе вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Часть санкций была возобновлена с 7 августа. Более существенные санкции, которые охватят экспорт нефти, должны вступить в силу с 4 ноября. Вашингтон заявил о цели довести экспорт нефти из Ирана до нуля и призвал покупателей иранской нефти отказаться от таких закупок.

"Иранское эмбарго и связанные с ним риски падения предложения в краткосрочной перспективе будут поддерживать "бычьи" настроения в секторе", — говорится в обзоре аналитика рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстена Менке, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Вместе с тем трейдеры следят за политическими новостями. На выходных Трамп заявил, что не доволен тем, как Саудовская Аравия обходится с делом об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашукджи. Ранее президент США не исключал санкции в отношении виновных в его гибели.

Саудовский журналист Хашукджи, который работал обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживал в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.