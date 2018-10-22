"Ромир": объем "свободных денег" россиян в сентябре вырос на 5%

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Объем "свободных денег" у россиян в сентябре увеличился на 4,8% по сравнению с августом текущего года и составил 21,9 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Индекс свободных денег "Ромира" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны.

Холдинг ранее указывал, что в августе объем "свободных денег" россиян сократился по сравнению с июлем и составил 23,6 тысячи рублей. Показатель был уточнен: по новым оценкам, объем "свободных денег" в августе составил 20,9 тысячи рублей. "В сентябре объем "свободных денег" в среднестатистическом российском домохозяйстве составил 21,9 тысячи рублей, что на тысячу рублей больше, чем в августе", — говорится в новом исследовании "Ромира".

"Среднегодовое значение индекса "свободных денег" по итогам девяти месяцев составило 23,1 тысячи рублей. То есть значения индекса по-прежнему превосходят показатели предыдущих лет и в отдельно взятых месяцах, и в среднем по году", — добавляется в сообщении. Холдинг указывает, что в августе у россиян традиционно появляются дополнительные затраты, в частности — при подготовке к новому учебному сезону.

По данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в августе сократились впервые с начала года. "Соответственно, в результате снижения доходов и увеличения расходов в августе сократилось количество "свободных денег". Сентябрь же дополнительной закупкой не столь обременен", — отмечается в релизе.

В то же время, согласно предыдущим исследованиям "Ромира", в сентябре россияне увеличили покупательскую активность в секторе товаров повседневного спроса, а на покупках привычных товаров гражданам удалось сэкономить. "Эти факторы, вероятно, и привели к небольшой прибавке в объемах "свободных денег", — заключает холдинг.