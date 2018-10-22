Названы регионы с самым дешевым и дорогим сетевым газом

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Самый дешевый в России сетевой газ в Севастополе, самый дорогой – в Иркутской области, при этом больше всего его могут себе позволить жители Ямало-Ненецкого автономного округа, свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

По заказу РИА Новости агентство РИА Рейтинг на основании данных Росстата составило рейтинг регионов России по доступности сетевого газа для населения. В рейтинг включены 73 региона, где жители пользуются сетевым газом, и по которым Росстат публикует данные о средних потребительских ценах.

Эксперты РИА Рейтинг не ожидают существенных изменений в ближайшей перспективе. Перемены могут наступить по мере газификации Дальнего Востока, что связано с освоением крупных газовых месторождений Якутии и Иркутской области в рамках проекта "Сила Сибири".

Лидеры и аутсайдеры



В России стоимость газа одна из самых низких в Европе, дешевле, как свидетельствует рейтинг стран по доступности природного газа для населения, только в Казахстане. Россия по этому показателю занимает третье место среди стран Европы.

В целом по стране на среднюю чистую заработную плату можно купить 5827 кубических метров сетевого газа. Выше общероссийского уровня доступность газа в 15 регионах. В целом по стране средняя потребительская цена на сетевой газ составляет 6,18 рублей за кубический метр, при этом сетевой газ дешевле в 44 регионах. Самый дешевый сетевой газ в Севастополе (3,86 рублей за кубический метр), а самый дорогой в Иркутской области (13,6 рублей за кубический метр).

Где добывается, там и доступнее



В Ямало-Ненецком автономном округе наиболее доступный газ, жители на среднюю чистую зарплату могут купить почти 20 тысяч кубических метров сетевого газа. В Ненецком автономном округе, Сахалинской области, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и Москве на среднюю зарплату доступно более 10 тысяч кубометров сетевого газа.

В этих регионах высокие зарплаты, при этом в Ямало-Ненецком, Ненецком, Ханты-Мансийском автономных округах и в Сахалинской области цена на газ ниже общероссийских, ведь эти регионы являются крупнейшими газодобывающими провинциями страны. Здесь добываются более 90% российского природного газа.

Из-за высоких цен жители Саратовской, Иркутской, Ивановской и Кировской областей на среднюю чистую зарплату могут купить менее трех тысяч кубических метров сетевого газа.

Подробно с результатами исследования можно познакомиться на сайте ria.ru.