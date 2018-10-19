Медведев рассказал о потерях Евросоюза от антироссийских санкций

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Общий объем потерь Европейского союза от санкций против России составляет около 100 миллиардов евро, заявил глава российского правительства Дмитрий Медведев.

"Конечно, ничего хорошего в этом нет. Потому что санкции замедляют развитие, но не только Российской Федерации, на нас они, конечно, сказываются тоже, но и Европейского союза, они бьют по всем… Общий объем потерь Европейского союза, который посчитали, составляет порядка 100 миллиардов евро", — заявил Медведев в пятницу на пресс-конференции по итогам переговоров с бельгийским коллегой Шарлем Мишелем, которые состоялись на полях форума "Европа-Азия" (АСЕМ).

Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва 6 августа 2014 года приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.