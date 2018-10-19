ПодкастыРадиоSputnik
Подкасты
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Эксперты сомневаются, что СПГ из США станет конкурентом российскому газу

(обновлено: 17:34 19.10.2018)
017240
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair / Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ. Архивное фотоФлот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ. Архивное фото
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /

ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости, Екатерина Соболь. Польская PGNiG и американская Venture Global LNG, подписавшие на этой неделе 20-летний контракт на поставку в Польшу 2 миллионов тонн СПГ в год, расширив поставки энергоносителей из США на европейский рынок. Однако эксперты сомневаются, что американский СПГ сможет в ближайшее время стать реальным конкурентом российскому газу.

Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу
© AP Photo / Lukasz Szelemej, file
"Волей-неволей". Эксперт оценил контракт Польши на поставку СПГ из США
О том, что Европе необходимо сократить зависимость от российского газа, не раз заявляли высокопоставленные чиновники как в Вашингтоне, так и в Брюсселе. Соединенные Штаты как альтернативу активно продвигают свой СПГ. Так, по итогам недавних переговоров президента США Дональда Трампа и главы ЕК Жан-Клода Юнкера было объявлено, что США профинансирует строительство 9-11 регазификационых терминалов в Европе.

При этом эксперты отмечают, что громкие заявления чиновников по обе стороны Атлантики вряд ли удастся в ближайшее время воплотить на практике — не только из-за менее конкурентноспособной по сравнению с российским газом цены, но и из-за инфраструктурных ограничений и высокого спроса на газ в самих Штатах.

Американский газ из Европы

Отрицать, что количество газа из США в ЕС постоянно растет, бессмысленно. Это объективная реальность. Поставки сжиженного природного газа из США в Европу с момента их запуска в апреле 2016 года по август текущего года выросли с нулевой отметки до 2,8 миллиарда кубометров, сообщала Еврокомиссия.

Судно для перевозки СПГ заходит в порт города Свиноуйсьце, Польша
© AP Photo / Lukasz Szelemej
В Польше рассказали о цене американского СПГ
Ряд европейских компаний поддерживают курс на диверсификацию. При этом аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко заявлял РИА Новости, что даже польская PGNiG сможет возмещать за счет упомянутого контракта с США лишь четверть своих потребностей. А в январе-сентябре текущего года Польша, несмотря на воинственную риторику, увеличила поставки газа из России на 11,7%.

Не ждут серьезного изменения рыночных ниш в Евросоюзе и в Международном энергетическом агентстве. По прогнозам МЭА, доля "Газпрома" на европейском рынке до 2040 года сохранится примерно на уровне 40%, или 150 миллиардов кубометров. Что же касается США, то нарастить присутствие на европейском рынке им удастся, но лишь до 10% к 2025 году. В начале 2030-х годов, по мнению МЭА, доля США на рынке газа ЕС вырастет до 12%, но затем начнет снижаться, поскольку поставки американского СПГ постепенно будут перенаправлены на более выгодный рынок — Азию.

Зависимость стран Европы от российского газа
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Зависимость стран Европы от российского газа

Помехи экспорту: инфраструктура

Здание Капитолия США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
"Это смешно". Эксперт оценил инициативу США помочь Европе в энергопроектах
Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу на днях в интервью телеканалу Hill.TV заявил, что у США достаточно газа, чтобы потеснить РФ в Европе, но для этого нужно построить внутреннюю инфраструктуру, которой у Соединенных Штатов нет.

По словам Кудлоу, хотя у США "много природного газа, который добывается в Пермском бассейне (Техас), производители вынуждены сжигать его из-за недостаточно развитой инфраструктуры доставки голубого топлива". Америке нужно отстраивать инфраструктуру для того, "чтобы бросить вызов гегемонии России", подчеркнул советник президента.

По данным Национальной ассоциации поставщиков газа, за последний год экспорт СПГ из США вырос на 57%, и спрос на газ бьет все рекорды. Но возможности доставки газа потребителям из-за рубежа у США ограничены. Во-первых, порты Мексиканского залива (европейское направление) и Панамский канал (Азиатское направление), через которые идет основной объём экспорта СПГ, сильно перегружены, признавал американский журнал Oil & Gas.

Флот ВМС США сопровождает танкер для перевозки СПГ
CC BY 2.0 / U.S. Navy / Mass Communication Specialist 2nd Class Bryan Blair /
Мелко плавают. В США придумали, как убедить Европу обойтись без газа из РФ
А во-вторых, у США не хватает и терминалов по сжижению газа. "В настоящее время терминалы СПГ в США находятся на максимальной экспортной мощности. Это четыре газовоза в неделю с завода Sabine, скоро на Восточном побережье с реконструкции в строй вернется Cove Point (Мэриленд) – это еще два в неделю", — рассказал РИА Новости партнёр консалтинговой компании Ewsa Майкл Мур. К середине следующего года, отметил он, планируется запуск еще одного терминала — Freeport в Джорджии.

Цена вопроса

Проблемы поставок газа из США не ограничиваются логистикой и пока недостаточной инфраструктурой. Так, ранее на официальном сайте министерства иностранных дел Германии, было опубликовано заявление, что поставки СПГ из США неконкурентоспособны из-за их высокой себестоимости по сравнению с другими поступающими в страну энергоносителями.

Кандалы не жмут?
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Кандалы не жмут?

Это заявление стало ответом на резкую риторику президента США Дональда Трампа на 73-й Генеральной ассамблее ООН, который заявил, что "ФРГ станет полностью зависимой от поставок энергоносителей из России, если немедленно не изменит свой курс". Немцы же как рачительные хозяева отметили, что будут принимать решение исключительно исходя из выгоды для себя.

Добыча нефти в Техасе. Архивное фото
© AP Photo / PRNewsFoto/Redhawk Investment Group, LLC, Shutterstock
США могут потеснить Россию в энергетике, заявил советник Трампа
К слову, в прошлом зимнем сезоне СПГ из США обходился европейским потребителям в полтора раза дороже российского газа. Так, зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в беседе с журналистами отмечал, что в зимний период 2017–2018 годов стоимость газа из США оценивалась на уровне 265-295 долларов за тысячу кубометров, а средняя цена российского газа составляет около 190 долларов за тысячу кубов. Более того, российский СПГ тоже оказался значительно дешевле американского.

Внутренний рынок

Ограничивают экспорт и внутренние потребности в газе, которые постоянно растут из-за того, что в США практически отказались от угля и падает доля атомной энергетики. Как напомнил Мур, в прошлом году из-за того, что инфраструктура не справлялась со спросом потребителей в условиях слишком холодной зимы, США сами вынуждены были покупать голубое топливо за рубежом. В том числе две партии СПГ прибыли в порт Бостона с "Ямала СПГ" "Новатэка".

Президент США Дональд Трамп и канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Вашингтоне. 27 апреля 2018
© AP Photo / Evan Vucci
Германия подписала американскому СПГ приговор
Главы крупнейших нефтегазовых компаний США в ходе многочисленных дискуссий тогда признавались, что проблема была не в отсутствии газа, а именно в ограничениях, которые накладывает на производителей энергоресурсов инфраструктура, и в невозможности быстрой переброски топлива на другое побережье страны по и без того загруженным газопроводам. Кроме того, отметил Мур, защитники природы делают все возможное, чтобы не допустить строительства новых газопроводов, а возобновляемые источники энергии (солнце, ветер) не обеспечивают стабильных поставок.

По данным Национальной ассоциации поставщиков газа, в текущем году запасы в газовых хранилищах к началу зимнего сезона будут на уровне 3,3 триллиона кубических футов (93 миллиарда кубометров) — на самом низком уровне, начиная с 2005 года и за период сланцевой эры. То есть спрос столь велик, что отрасль просто не успевает запастись необходимым количеством газа на зиму. Согласно прогнозу ассоциации, суммарный спрос потребителей этой зимой вновь побьет рекорд и составит более 102 миллиардов кубических футов (2,8 миллиарда кубометров) в день.

Сизифов труд
© Виталий Подвицкий
Сизифов труд

До конкуренции нужно дорасти

"Если мы будем обсуждать, где наша система наиболее уязвима, я скажу, что это северо-восток нашей страны. В условиях низких зимних температур это "бутылочное горлышко" не позволит газу стабильно идти на северо-восток", — заявил РИА Новости бывший заместитель помощника главы Минэнерго Чарльз Макконнел.

Первая поставка сжиженного природного газа из США в Европу
© REUTERS / Agencja Gazata/Cezary Aszkielowicz
Собрали крохи: почему США потеряют европейский рынок газа
"Сейчас мы оперируем системой, где поставки газа и спрос на него очень сопоставимы друг другу. И в этой системе очень мало запаса прочности. Проблема, которая у нас есть прямо сейчас — построить и поддерживать инфраструктуру для обеспечения сезонного спроса. Пока же система будет подвержена стрессовым ситуациям", — отметил Макконелл, не исключив, что российский газ снова будет обогревать дома американцев этой зимой.

Возвращаясь к фундаментальному вопросу, может ли США конкурировать с РФ в части СПГ, он отметил — возможно, через какое-то время. "Но при условии постоянных контрактов, стабильных рынков и если США будут продолжать строить терминалы. И эти контракты должны быть экономически обоснованы", — сказал Макконелл.

"Поэтому, когда говорят о том, что мы сможем конкурировать с Россией, я отвечаю, что пока для нас Россия слишком велика в части объема поставок, их стабильности и региональной спецификации", — резюмировал эксперт.

Комментировать
Экономика
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеПочта Mail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена