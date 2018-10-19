ВАШИНГТОН, 19 окт – РИА Новости, Екатерина Соболь. Польская PGNiG и американская Venture Global LNG, подписавшие на этой неделе 20-летний контракт на поставку в Польшу 2 миллионов тонн СПГ в год, расширив поставки энергоносителей из США на европейский рынок. Однако эксперты сомневаются, что американский СПГ сможет в ближайшее время стать реальным конкурентом российскому газу.

О том, что Европе необходимо сократить зависимость от российского газа, не раз заявляли высокопоставленные чиновники как в Вашингтоне, так и в Брюсселе. Соединенные Штаты как альтернативу активно продвигают свой СПГ. Так, по итогам недавних переговоров президента США Дональда Трампа и главы ЕК Жан-Клода Юнкера было объявлено, что США профинансирует строительство 9-11 регазификационых терминалов в Европе.

При этом эксперты отмечают, что громкие заявления чиновников по обе стороны Атлантики вряд ли удастся в ближайшее время воплотить на практике — не только из-за менее конкурентноспособной по сравнению с российским газом цены, но и из-за инфраструктурных ограничений и высокого спроса на газ в самих Штатах.

Американский газ из Европы

Отрицать, что количество газа из США в ЕС постоянно растет, бессмысленно. Это объективная реальность. Поставки сжиженного природного газа из США в Европу с момента их запуска в апреле 2016 года по август текущего года выросли с нулевой отметки до 2,8 миллиарда кубометров, сообщала Еврокомиссия.

Ряд европейских компаний поддерживают курс на диверсификацию. При этом аналитик Центра энергетики Московской школы управления "Сколково" Александр Собко заявлял РИА Новости, что даже польская PGNiG сможет возмещать за счет упомянутого контракта с США лишь четверть своих потребностей. А в январе-сентябре текущего года Польша, несмотря на воинственную риторику, увеличила поставки газа из России на 11,7%.

Не ждут серьезного изменения рыночных ниш в Евросоюзе и в Международном энергетическом агентстве. По прогнозам МЭА, доля "Газпрома" на европейском рынке до 2040 года сохранится примерно на уровне 40%, или 150 миллиардов кубометров. Что же касается США, то нарастить присутствие на европейском рынке им удастся, но лишь до 10% к 2025 году. В начале 2030-х годов, по мнению МЭА, доля США на рынке газа ЕС вырастет до 12%, но затем начнет снижаться, поскольку поставки американского СПГ постепенно будут перенаправлены на более выгодный рынок — Азию.

Помехи экспорту: инфраструктура

Советник президента США по экономике Ларри Кудлоу на днях в интервью телеканалу Hill.TV заявил, что у США достаточно газа, чтобы потеснить РФ в Европе, но для этого нужно построить внутреннюю инфраструктуру, которой у Соединенных Штатов нет.

По словам Кудлоу, хотя у США "много природного газа, который добывается в Пермском бассейне (Техас), производители вынуждены сжигать его из-за недостаточно развитой инфраструктуры доставки голубого топлива". Америке нужно отстраивать инфраструктуру для того, "чтобы бросить вызов гегемонии России", подчеркнул советник президента.

По данным Национальной ассоциации поставщиков газа, за последний год экспорт СПГ из США вырос на 57%, и спрос на газ бьет все рекорды. Но возможности доставки газа потребителям из-за рубежа у США ограничены. Во-первых, порты Мексиканского залива (европейское направление) и Панамский канал (Азиатское направление), через которые идет основной объём экспорта СПГ, сильно перегружены, признавал американский журнал Oil & Gas.

Цена вопроса

А во-вторых, у США не хватает и терминалов по сжижению газа. "В настоящее время терминалы СПГ в США находятся на максимальной экспортной мощности. Это четыре газовоза в неделю с завода Sabine, скоро на Восточном побережье с реконструкции в строй вернется Cove Point (Мэриленд) – это еще два в неделю", — рассказал РИА Новости партнёр консалтинговой компании Ewsa Майкл Мур. К середине следующего года, отметил он, планируется запуск еще одного терминала — Freeport в Джорджии.

Проблемы поставок газа из США не ограничиваются логистикой и пока недостаточной инфраструктурой. Так, ранее на официальном сайте министерства иностранных дел Германии, было опубликовано заявление, что поставки СПГ из США неконкурентоспособны из-за их высокой себестоимости по сравнению с другими поступающими в страну энергоносителями.

Это заявление стало ответом на резкую риторику президента США Дональда Трампа на 73-й Генеральной ассамблее ООН, который заявил, что "ФРГ станет полностью зависимой от поставок энергоносителей из России, если немедленно не изменит свой курс". Немцы же как рачительные хозяева отметили, что будут принимать решение исключительно исходя из выгоды для себя.

Внутренний рынок

К слову, в прошлом зимнем сезоне СПГ из США обходился европейским потребителям в полтора раза дороже российского газа. Так, зампред правления "Газпрома" Александр Медведев в беседе с журналистами отмечал, что в зимний период 2017–2018 годов стоимость газа из США оценивалась на уровне 265-295 долларов за тысячу кубометров, а средняя цена российского газа составляет около 190 долларов за тысячу кубов. Более того, российский СПГ тоже оказался значительно дешевле американского.

Ограничивают экспорт и внутренние потребности в газе, которые постоянно растут из-за того, что в США практически отказались от угля и падает доля атомной энергетики. Как напомнил Мур, в прошлом году из-за того, что инфраструктура не справлялась со спросом потребителей в условиях слишком холодной зимы, США сами вынуждены были покупать голубое топливо за рубежом. В том числе две партии СПГ прибыли в порт Бостона с "Ямала СПГ" "Новатэка".

Главы крупнейших нефтегазовых компаний США в ходе многочисленных дискуссий тогда признавались, что проблема была не в отсутствии газа, а именно в ограничениях, которые накладывает на производителей энергоресурсов инфраструктура, и в невозможности быстрой переброски топлива на другое побережье страны по и без того загруженным газопроводам. Кроме того, отметил Мур, защитники природы делают все возможное, чтобы не допустить строительства новых газопроводов, а возобновляемые источники энергии (солнце, ветер) не обеспечивают стабильных поставок.

По данным Национальной ассоциации поставщиков газа, в текущем году запасы в газовых хранилищах к началу зимнего сезона будут на уровне 3,3 триллиона кубических футов (93 миллиарда кубометров) — на самом низком уровне, начиная с 2005 года и за период сланцевой эры. То есть спрос столь велик, что отрасль просто не успевает запастись необходимым количеством газа на зиму. Согласно прогнозу ассоциации, суммарный спрос потребителей этой зимой вновь побьет рекорд и составит более 102 миллиардов кубических футов (2,8 миллиарда кубометров) в день.

До конкуренции нужно дорасти

"Если мы будем обсуждать, где наша система наиболее уязвима, я скажу, что это северо-восток нашей страны. В условиях низких зимних температур это "бутылочное горлышко" не позволит газу стабильно идти на северо-восток", — заявил РИА Новости бывший заместитель помощника главы Минэнерго Чарльз Макконнел.

"Сейчас мы оперируем системой, где поставки газа и спрос на него очень сопоставимы друг другу. И в этой системе очень мало запаса прочности. Проблема, которая у нас есть прямо сейчас — построить и поддерживать инфраструктуру для обеспечения сезонного спроса. Пока же система будет подвержена стрессовым ситуациям", — отметил Макконелл, не исключив, что российский газ снова будет обогревать дома американцев этой зимой.

Возвращаясь к фундаментальному вопросу, может ли США конкурировать с РФ в части СПГ, он отметил — возможно, через какое-то время. "Но при условии постоянных контрактов, стабильных рынков и если США будут продолжать строить терминалы. И эти контракты должны быть экономически обоснованы", — сказал Макконелл.

"Поэтому, когда говорят о том, что мы сможем конкурировать с Россией, я отвечаю, что пока для нас Россия слишком велика в части объема поставок, их стабильности и региональной спецификации", — резюмировал эксперт.