Около 12 тысяч человек посетили бизнес-форум "Дело за малым" на Кубани

КРАСНОДАР, 19 окт — РИА Новости. Около 12 тысяч человек посетили бизнес-форум "Дело за малым" в Краснодаре за два дня работы, вопросы развития цифровой экономики вызвали небывалый интерес, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.

"Завершается второй день форума малого и среднего бизнеса "Дело за малым". В этом году предмет обсуждения – вопросы развития цифровой экономики – вызвал небывалый интерес. Судите сами, за два дня мероприятие посетили порядка 12 тысяч человек", — отметил губернатор.

Он уточнил, что среди посетителей мероприятия молодые предприниматели, топовые бизнесмены и представители федеральных органов власти. "В прошлый раз в работе форума приняли участие порядка 3 тысяч человек. Еще одна особенность нынешнего форума в том, что он вышел за рамки регионального. В Краснодар приехали представители 12 субъектов, в том числе из Ленинградской области, Чечни, Калмыкии, а также две международные делегации бизнесменов из Германии и Китая", — добавил глава региона.

По его словам, участники смогли не только презентовать свой проект, но и наладить прямой контакт с потенциальными клиентами и партнерами из других регионов.

Так, международная выставка франшиз собрала свыше 30 компаний в разнообразных сегментах бизнеса, и уже поступило около 700 заявок на оформление бизнеса по франшизе. "Таким образом, форум стал действующей площадкой для общения и развития предпринимательского сообщества", — заключил Кондратьев.

Форум "Дело за малым" проходил в Краснодаре в выставочно-конгрессном комплексе "Экспоград Юг" с 18 по 19 октября.

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