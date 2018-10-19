Около 12 тысяч человек посетили бизнес-форум "Дело за малым" на Кубани

КРАСНОДАР, 19 окт — РИА Новости. Около 12 тысяч человек посетили бизнес-форум "Дело за малым" в Краснодаре за два дня работы, вопросы развития цифровой экономики вызвали небывалый интерес, заявил журналистам губернатор Вениамин Кондратьев.
Он уточнил, что среди посетителей мероприятия молодые предприниматели, топовые бизнесмены и представители федеральных органов власти. "В прошлый раз в работе форума приняли участие порядка 3 тысяч человек. Еще одна особенность нынешнего форума в том, что он вышел за рамки регионального. В Краснодар приехали представители 12 субъектов, в том числе из Ленинградской области, Чечни, Калмыкии, а также две международные делегации бизнесменов из Германии и Китая", — добавил глава региона.
По его словам, участники смогли не только презентовать свой проект, но и наладить прямой контакт с потенциальными клиентами и партнерами из других регионов.
Форум "Дело за малым" проходил в Краснодаре в выставочно-конгрессном комплексе "Экспоград Юг" с 18 по 19 октября.
Другие новости региона читайте здесь>>