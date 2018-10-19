Экс-глава Хакасии будет работать в РЖД и курировать Транссиб

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин сообщил, что следующим местом работы для него будет ОАО "РЖД".
Он отметил, что планирует выйти на работу не ранее ноября. "Я попросил передышку. Нет конкретной даты, возможно, через две недели", — уточнил он.
В РЖД не стали комментировать информацию о назначении Зимина.
Зимин возглавлял республику с 2009 года. В сентябре на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего снял свою кандидатуру и подал в отставку. Валентин Коновалов от КПРФ остался единственным кандидатом на пост главы региона, выборы назначены на 11 ноября.
Зимин ранее уже работал на железной дороге. В частности, с 1992 года он был заместителем начальника Абаканского отделения Красноярской железной дороги по строительству.