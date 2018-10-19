Экс-глава Хакасии будет работать в РЖД и курировать Транссиб

КРАСНОЯРСК, 19 окт — РИА Новости. Бывший глава Хакасии Виктор Зимин сообщил, что следующим местом работы для него будет ОАО "РЖД".

"Поступило предложение о работе в РЖД заместителем руководителя. Да, я дал согласие… Я заниматься буду развитием Транссиба, от этого будет зависеть и экономика не только одной Хакасии. Я благодарен, что получил такое предложение. Это мое родное, буду заниматься своим делом, которым я раньше занимался", — рассказал РИА Новости по телефону Зимин.

Он отметил, что планирует выйти на работу не ранее ноября. "Я попросил передышку. Нет конкретной даты, возможно, через две недели", — уточнил он.

В РЖД не стали комментировать информацию о назначении Зимина.

Зимин возглавлял республику с 2009 года. В сентябре на выборах губернатора он набрал 32,42% голосов, после чего снял свою кандидатуру и подал в отставку. Валентин Коновалов от КПРФ остался единственным кандидатом на пост главы региона, выборы назначены на 11 ноября.

Зимин ранее уже работал на железной дороге. В частности, с 1992 года он был заместителем начальника Абаканского отделения Красноярской железной дороги по строительству.