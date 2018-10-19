Грушко обсудил с послом Дании ситуацию вокруг "Северного потока — 2"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко обсудил с послом Дании Карстеном Сёндергордом ситуацию вокруг реализации проекта "Северный поток — 2", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе беседы также затрагивалась проблематика отношений России с ЕС и НАТО, вопросы безопасности на севере Европы и в регионе Балтийского моря. Особое внимание стороны уделили кризисной ситуации в Совете Европы.

Ранее сообщалось, что датское энергетическое агентство 14 ноября проведет общественные слушания по строительству "Северного потока — 2" в водах Дании по альтернативному маршруту.

Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Он должен пройти через территориальные или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Компании Nord Stream 2 AG, оператору "Северного потока — 2", осталось получить разрешение на строительство только от Дании.

В августе компания подала заявку на альтернативный маршрут газопровода в исключительной экономической зоне Дании к северо-западу от острова Борнхольм. Его протяженность составляет 175 километров — на 36 километров длиннее основного маршрута. При этом Nord Stream 2 AG все еще ждет разрешение датских властей на строительство первого маршрута.