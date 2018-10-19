Медведев заявил о необходимости обновления ВТО

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. РФ поддерживает ВТО, но считает нужным обновление организации, предложения представлены, Москва надеется на консенсус, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Россия выступает в поддержку ВТО, которая играет системообразующую роль в международной торговле. Тем не менее, мы тоже признаем, что ВТО нуждается в совершенствовании, в обновлении. Противоречия между развитыми странами, развивающимися странами кажутся непреодолимыми, но преодолеть их можно. Свои предложения по обновлению ВТО представили вместе с Индией, с Европейским Союзом. Надеюсь, что консенсус будет найден", — заявил Медведев в своем выступлении на пленарной сессии АСЕМ.

Саммит АСЕМ (Азия — Европа) проходит в Брюсселе.