Россия и Узбекистан подписали соглашения на 27 миллиардов долларов

ТАШКЕНТ, 19 окт — РИА Новости. Компании, ведомства и организации Узбекистана и России подписали более 800 соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 миллиардов долларов в ходе первого межрегионального форума двух стран, сообщает в пятницу министерство экономики республики.

В четверг в "Узэкспоцентре" в Ташкенте открылся первый форум межрегионального сотрудничества между Россией и Узбекистаном. Организаторами мероприятия являются министерство экономики, торгово-промышленная палата Узбекистана и министерство экономического развития РФ. Форум проходит в рамках визита в республику президента России Владимира Путина 18-19 октября.

"По итогам проведения деловых встреч и семинаров всего подписано более 800 двусторонних соглашений и меморандумов на общую сумму около 27 миллиардов долларов", — говорится в сообщении минэкономики.

По данным министерства, в частности, заключено 609 соглашений в торгово-экономической сфере на сумму около 6,2 миллиарда долларов и 202 соглашения в инвестиционной сфере на 20,8 миллиарда долларов.

В результате достигнутых договоренностей будет создано 79 совместных предприятий, 23 новых торговых дома и 20 оптово-распределительных центра, уточнили в минэкономики.

В сфере финансово-банковских отношений подписано шесть соглашений на 864,6 миллиона долларов. В том числе, соглашение между Национальным банком внешнеэкономической деятельности Узбекистана и ПАО "Сбербанк России" о выделении кредитной линии на 200 миллионов долларов и между Узпромстройбанком и ПАО "Газпромбанк" на 3,5 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что президенты Узбекистана и РФ Шавкат Мирзиеев и Владимир Путин в пятницу планируют принять участие в работе пленарного заседания форума.

По данным организаторов, в форуме участвуют руководители 17 российских регионов, а также более 1 тысячи представителей предприятий, компаний и госструктур РФ.