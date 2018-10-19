"Ромир": россияне рассказали, как часто ходят в магазины за покупками

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Россияне предпочитают запланированные походы в магазины, совершая покупки несколько раз в неделю, однако с такой же частотой граждане ходят за дополнительными покупками, докупая нужные товары, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.

Исследование основывается на данных скан-панели домохозяйств "Ромира". Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах. Участники панели сканируют штрих-коды всех купленных товаров, которые они приносили домой. Данные в онлайн-режиме поступают в базу данных скан-панели и автоматически обрабатываются.

"Чаще всего россияне отправляются в магазины со вполне определенными целями — сделать большие закупки, пополнить запасы или экстренно докупить что-то необходимое. Регулярные походы со списком запланированных для приобретения товаров совершают 90% участников панельного исследования", — отмечает "Ромир".

"При этом шесть из десяти респондентов (60%) делают это с частотой несколько раз в неделю. Так, раз в неделю запланированную закупку делает почти каждый пятый респондент (22%), несколько раз в неделю — 30%, и каждый день — 8%. Раз в две-три недели со списком покупок в магазин отправляются 9% опрошенных. Раз же в месяц закупается каждая восьмая (12%) российская семья", — указывается в сообщении.

В свою очередь 57% россиян в течение недели совершают дополнительные покупки, докупая необходимые товары. Так, ежедневно это делают 3% респондентов, еще по 27% опрошенных сказали, что докупают товары либо несколько раз, либо один раз в неделю.

"Практикуют россияне и спонтанные, незапланированные покупки. Так, почти четверть респондентов покупают что-то под настроение несколько раз в неделю: 3% — каждый день, 10% — несколько раз в неделю, а 11% — раз в неделю", — добавляется в исследовании. Спонтанные покупки раз в две-три недели совершают 10% опрошенных, раз в месяц — 17%, раз в два-три месяца и реже — 34%.