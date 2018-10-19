Минфин повысил прогноз по профициту бюджета на 2018 год в несколько раз

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Минфин РФ повысил прогноз по профициту бюджета на 2018 год в несколько раз — до 2 триллионов 139 миллиардов рублей, следует из проекта поправок в закон о федеральном бюджете на 2018 год и на период 2019-2020 годов, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета на 2018 год повышен, по сравнению с текущим законом о бюджете, с 17,073 триллиона рублей до 18,942 триллиона рублей (то есть на 1,869 триллиона рублей).

Общий объем расходов вырастет с 16,591 триллиона рублей до 16,803 триллиона рублей (на 212 миллиардов рублей.

Профицит федерального бюджета увеличится до 2,139 триллиона рублей с 481,741 миллиарда рублей, заложенных в действующем законе о бюджете на 2018 год, прогнозирует Минфин.