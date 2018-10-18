Эксперты считают дедолларизацию залогом безопасности российской экономики

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Дедолларизация необходима экономике России для безопасности в условиях санкций, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Россия будет двигаться в направлении дедолларизации экономики, но не для подрыва этой валюты, а для собственной безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

Дедолларизация действительно проводится в целях безопасности, рассуждает Анна Кокорева из компании "Альпари". Российская экономика очень зависима от валютного курса, из-за высокой волатильности курса доллара, мы имеем нестабильные доходы; кроме того, динамика курса оказывает прямое влияние на макроэкономические показатели, добавила она.

Под дедолларизацией экономики прежде всего подразумевается перевод части внешнеторговых расчётов на национальные валюты, кроме того, предложен ряд льгот для экспортёров, которые заключают контракты в рублях, экспортируют товары за рубли, говорит Валерий Безуглов из ИК "Фридом Финанс".

"С учетом того, что страна эмитент долларов регулярно вводит в отношении России санкции, а также грозится наложить ограничения на ОФЗ, есть смысл минимизировать свои риски и снизить расчеты в долларах", — сказала Кокорева.

Главным образом дедолларизация направлена на большую защиту внутренних денежных переводов, а поводом для этого послужило вероятное ограничение долларовых транзакций для госбанков РФ (в рамках возможных новых санкций — ред.), рассуждает Безуглов, говоря о защите против санкций.

Очередные санкции США против России вступили в силу 27 августа. Второй, более жесткий, пакет санкций может быть введен в ноябре: запрет в этом случае может затронуть кредитование российских юридических лиц, экспорт и импорт товаров. Также в августе в американский конгресс был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков, в списке которых значатся ВЭБ, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что относительно госбанков формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.