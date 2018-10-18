У компании Coca-Cola с 2019 года сменится президент

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Компания Coca-Cola в четверг объявила об изменениях структуры управления, в результате чего президентом и главным операционным директором компании станет нынешний глава подразделения по операциям в Европе, Ближнем Востоке и Африке Брайан Смит (Brian Smith).
Брайан Смит вступит в должность 1 января 2019 года. Он будет отчитываться о результатах работы перед Квинси. Отмечается, что Смит будет заниматься проведением операций на местах и работать над реализацией краткосрочных стратегий Coca-Cola, а то время как Квинси сосредоточится на общем долгосрочном стратегическом планировании.
Coca-Cola Company — американская компания, один из крупнейших поставщиков безалкогольных напитков в мире. Среди ее продукции наиболее известными брендами являются Coca-Cola, Fanta и Sprite. Была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия).