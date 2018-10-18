ФосАгро: новая агротехнология дала 30% рост урожайности на Вологодчине

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тридатипроцентный рост урожайности кормовых культур и двацатипроцентное снижение себестоимости производства молока — таков результат научно-практического проекта, реализованного в одном из крупных хозяйств Вологодчины, сообщает пресс-служба холдинга ФосАгро, выступившего вместе с Вологодской областью инициатором проекта.

Проект по правильному внесению удобрений стартовал два года назад. Его поддержал Международный институт питания растений (IPNI), контроль качества травы и сенажа осуществляла лаборатория "Еврофинс Агро Тестинг Вагенинген Би Ви" (Нидерланды). В качестве базового хозяйства для перехода на интенсивную технологию выращивания кормов был выбран СХПК "Племзавод Майский" — вологодское многоотраслевое хозяйство, активно развивающее молочное животноводство. Поголовье крупного рогатого скота — более 4 тысяч голов, в том числе более 1 700 голов дойного стада.

"Кормовые травы — основа рациона крупного рогатого скота (КРС). В Вологодской области с ее развитой отраслью молочного животноводства под кормовыми культурами заняты 62% пашни, из которых на многолетние травы приходится около 200 тысяч гектаров. В связи с этим особое значение для экономики региона имеют новые подходы, направленные на повышение рентабельности производства молока за счет оптимизации затрат на корма", — говорится в пресс-релизе.

По мнению генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева, проект продемонстрировал впечатляющие возможности, которые открывает перед отечественным АПК интенсификация сельскохозяйственного производства на основе минеральных удобрений.

"Мы уверены, что результаты интенсификации кормопроизводства в Вологодской области позволят распространить практику оптимизированного применения минеральных удобрений на десятки регионов России, в которых работает наша сеть дистрибуции "ФосАгро-Регион", предоставляющая полный ассортимент продукции "ФосАгро". Мы уверены, что продвижение новых подходов в растениеводстве будет способствовать как обеспеченности населения России качественными продуктами питания, так и укреплению конкурентоспособности отечественной продукции на мировых рынках", — отметил Гурьев.

В свою очередь губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что проект укрепит позиции Вологды на внутреннем рынке молочной продукции и может стать отправной точкой для изменения агротехнологии в регионах, претендующих на ведущие позиции как на российском, так и на внешних рынках продовольствия.

При этом глава региона напомнил, что производство молока является ключевым направлением деятельности для более двухсот сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств Вологодской области.