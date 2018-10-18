ФосАгро: новая агротехнология дала 30% рост урожайности на Вологодчине

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Тридатипроцентный рост урожайности кормовых культур и двацатипроцентное снижение себестоимости производства молока — таков результат научно-практического проекта, реализованного в одном из крупных хозяйств Вологодчины, сообщает пресс-служба холдинга ФосАгро, выступившего вместе с Вологодской областью инициатором проекта.
"Кормовые травы — основа рациона крупного рогатого скота (КРС). В Вологодской области с ее развитой отраслью молочного животноводства под кормовыми культурами заняты 62% пашни, из которых на многолетние травы приходится около 200 тысяч гектаров. В связи с этим особое значение для экономики региона имеют новые подходы, направленные на повышение рентабельности производства молока за счет оптимизации затрат на корма", — говорится в пресс-релизе.
По мнению генерального директора ПАО "ФосАгро" Андрея Гурьева, проект продемонстрировал впечатляющие возможности, которые открывает перед отечественным АПК интенсификация сельскохозяйственного производства на основе минеральных удобрений.
В свою очередь губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, что проект укрепит позиции Вологды на внутреннем рынке молочной продукции и может стать отправной точкой для изменения агротехнологии в регионах, претендующих на ведущие позиции как на российском, так и на внешних рынках продовольствия.
При этом глава региона напомнил, что производство молока является ключевым направлением деятельности для более двухсот сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств Вологодской области.