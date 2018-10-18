Большого будущего в ближайшие десять лет у криптовалют нет, считает Греф

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Криптовалюты не обладают большими перспективами в ближайшие 10 лет, поскольку государства не готовы расстаться с централизованной моделью денежного предложения, в то же время саму технологию блокчейн, которая в том числе лежит в основе таких валют, стоит развивать, так как у нее значительный потенциал применения, заявил глава Сбербанка Герман Греф, выступая на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis.

"Вижу ли я большое будущее у криптовалют? Пока не просматривается, государство не уступит свою централизованную роль, не пустит криптовалюту. Хотя, может быть, это было бы правильной моделью — я за распределенную модель, в том числе и денежного предложения. Но мне кажется, что это не перспектива ближайших — оптимистично скажу — 10 лет. Может быть, за горизонтом 10 лет что-то будет просматриваться, но пока не похоже, что какое-то государство готово с централизованной моделью денежного предложения расстаться", — сказал он.

Глава Сбербанка при этом отметил, что сам принцип распределенного реестра (блокчейн) — это технология будущего, предоставляющая огромные возможности, хотя пока она и не готова для использования в полной мере.

"Технология сейчас не готова. Когда будет готова? На мой взгляд, три-пять лет. Если вы меня спросите через пять лет, может быть, я смогу что-то более внятное сказать про ее место, но потенциал огромный. Философия, которая в нее заложена, принципиально меняет очень многие подходы. Совершенствование технологии даст огромный value (ценность — ред.) и для бизнеса, и для общества", — считает Греф.

"Сейчас "хайп" закончился и началось более взвешенное рассмотрение и оценка этой технологии. Технологию, в том числе, мы развиваем, много экспериментируем. Я вижу, что, в частности, в финансовом секторе и в государственном управлении эта технология имеет большие перспективы", — добавил он.

В связи со всем вышесказанным глава Сбербанка заявил, что у него есть опасения, что запрет оборота криптовалют может навредить огромному количеству компаний, которые за счет этого развивают технологию распределенного реестра, при том что "общество" мало тратит на развитие данной технологии, она сама себя финансирует. "Поэтому важно между убийством и расцветом спекуляции найти ту золотую середину, которая позволит спокойно развивать технологию", — подчеркнул он.