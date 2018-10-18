Набиуллина рассказала о "банковском рабстве" в России

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. "Банковское рабство" в России существует до сих пор, от него нужно избавляться, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий.
"Сейчас потребители получают такие услуги, о которых, может быть, ещё три-четыре года назад не могли и мечтать: все системы онлайн-платежей, мобильного банкинга, благодаря, во многом, действиям наших крупных игроков. Но все ещё сохраняется такая проблема как "банковское рабство", — заявила Набиуллина.
"Мы когда-то говорили, и правительство занималось отказом от "мобильного рабства". Но "банковское рабство" по-прежнему существует", — заявила она.
При этом, по мнению главы ЦБ, у человека должна быть возможность выбирать услуги и свободно переводить средства, независимо от того, в каком банке у него открыт счёт.
"Мне кажется, это то, о чем мы должны думать. И мы как регулятор хотели бы получить ответную реакцию рынка, что нам делать", — заключила Набиуллина.