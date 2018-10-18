Набиуллина рассказала о "банковском рабстве" в России

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. "Банковское рабство" в России существует до сих пор, от него нужно избавляться, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на форуме инновационных финансовых технологий.

Одним из проявлений "банковского рабства" является сложность для граждан самостоятельно выбирать банк для перечисления своей заработной платы.

"Сейчас потребители получают такие услуги, о которых, может быть, ещё три-четыре года назад не могли и мечтать: все системы онлайн-платежей, мобильного банкинга, благодаря, во многом, действиям наших крупных игроков. Но все ещё сохраняется такая проблема как "банковское рабство", — заявила Набиуллина.

"Мы когда-то говорили, и правительство занималось отказом от "мобильного рабства". Но "банковское рабство" по-прежнему существует", — заявила она.

При этом, по мнению главы ЦБ, у человека должна быть возможность выбирать услуги и свободно переводить средства, независимо от того, в каком банке у него открыт счёт.

"Мне кажется, это то, о чем мы должны думать. И мы как регулятор хотели бы получить ответную реакцию рынка, что нам делать", — заключила Набиуллина.