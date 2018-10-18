Набиуллина объяснила популярность криптовалют

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала причины, по которым криптовалюты стали популярными и "вошли в моду".

Главными факторами, по ее мнению, являются запросы финансового рынка и общества на новые технологии, на независимость от государства, на обход ограничений при международных операциях, а также на отмывание средств.

"Вот это все совпало: несколько типов запросов, которые во многом создали этот феномен", — уточнила Набиуллина, выступая на форуме Finopolis.

ЦБ видит в технологии блокчейн большие перспективы, но "очень важно отделять зерна от плевел", подчеркнула глава регулятора. Она уточнила, что рынок должен работать "не над криптовалютами", а над новыми технологиями.

"Мы <…> вместе с рынком тестируем технологии распределенных реестров и видим большой потенциал в том числе регистрации, например, закладных, цифровых аккредитивов и так далее", — заключила Набиуллина.