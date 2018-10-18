Криптовалютная лихорадка в мире начинает сходить на нет, заявила Набиуллина

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Криптовалютная лихорадка в мире начинает сходить на нет, бизнес начинает подходить к использованию новых технологий более осторожно, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина, открывая форум инновационных финансовых технологий в Сочи.

"Мы проводим форум в четвёртый раз, и за это время успела разгореться криптовалютная лихорадка, которая к счастью, на наш взгляд, начинает сходить на нет. За это время такие технологии, как блокчейн, вызывали безумный энтузиазм, и, на наш взгляд, сейчас начинается более трезвое отношение к таким технологиям", — сказала Набиуллина.

"Бизнес старается совершенствовать такие технологии, ищет кейсы для практического применения их", — добавила она.

В частности, по слова Набиуллиной, инструмент ICO стал прекрасным способом привлечь средства для новых продуктов. "Но мы видим, что на начальном этапе этот инструмент не был достаточно защищён от мошенников", — напомнила глава регулятора.

Но главное, по её словам, за последние годы произошло изменение в понимании финансовых технологий. "Цифровые технологии становятся нормой современного мира. Цифровые финансы — это уже не мир продвинутого потребителя. Это мир массового потребителя", — пояснила Набиуллина.