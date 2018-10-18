Росавиация сертифицировала двигатель ПД-14 для самолета МС-21

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Росавиация выдала сертификат типа на новый российский двигатель ПД-14 для пассажирского самолета МС-21, сообщила пресс-служба Минпромторга РФ.

"Авиационный двигатель ПД-14 получил сертификат типа. Документ был подписан руководителем Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиация) Александром Нерадько", — говорится в сообщении.

Разработкой и производством силовой установки занимается Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК). Ожидается, что до конца 2018 года будет произведено и поставлено корпорации "Иркут" (разработчик и производитель самолета МС-21) три серийных двигателя ПД-14.

"Фактически, получение сертификата типа подтверждает готовность ПД-14 к реализации и эксплуатации. Можно констатировать: успешно создан первый в современной России турбореактивный двигатель для гражданской авиации", – приводятся в релизе слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. Следующим этапом реализации проекта станет валидация сертификата типа ПД-14 в Европейском агентстве по безопасности полетов (EASA), которая намечена на 2019 год.

Двигатель ПД-14 предназначен для перспективного семейства среднемагистральных самолетов МС-21 (150-220 пассажирских мест). По сравнению с аналогами, в эксплуатации заявленные параметры двигателя обеспечат снижение удельного расхода топлива на крейсерском режиме на 15%.