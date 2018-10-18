Совет директоров канадской MEG отклонил предложение о покупке за $5 млрд

МЕХИКО, 18 окт — РИА Новости. Совет директоров канадской энергокомпании MEG Energy отклонил предложение своего конкурента Husky Energy о покупке за 6,4 миллиарда канадских долларов (около 5 миллиардов долларов США), сообщила MEG.

Совет директоров решил, что предложенная сумма недостаточна, и сделка не отвечала бы интересам компании, рекомендовав акционерам выступить против предложения, уточняется в сообщении.

В начале октября Husky Energy сообщила, что предлагает акционерам MEG на выбор 11 долларов в денежной форме за каждую акцию компании или 0,485 акции Husky, то есть речь шла о 44-процентной премии к цене акций MEG Energy исходя из котировок за последние 10 дней. Предложение действует до 16 января 2019 года.