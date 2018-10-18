Американский журнал развеял миф об "экономическом успехе" Трампа

МОСКВА. 18 окт — РИА Новости. Большинство жителей США наблюдают резкое ухудшение во всех сферах своей жизни из-за экономического курса администрации Дональда Трампа, пишет журнал Newsweek.

После прихода Трампа к власти в стране на мировом фондовом рынке начался бум, однако он становится все менее устойчивым из-за торговых войн, развязанных американским президентом. Восемьдесят процентов ценных бумаг принадлежат десяти процентам самых богатых американцев, а обычное население не получает от этого никакой выгоды.

Политика Трампа также негативно отражается на рабочих на заводах. Например, из-за введенных тарифов на сталь корпорация "Форд" потеряла около миллиарда долларов, и была вынуждена отправить огромное количество работников в неоплачиваемые отпуска, отмечает издание.

Как свидетельствуют данные министерства торговли США, экономический рост идет полным ходом, во втором квартале 2018 года он составил 4,2 процента. Но опять же, простые американцы этого не чувствуют. С учетом инфляции зарплаты лишь немногим выше, чем 40 лет назад, заявляет издание.

Несмотря на заявления, что уровень безработицы снизился на 2,7 процента, большинство рабочих мест перестали быть надежными, потому что каждый пятый американец работает по контракту, то есть не имеет права на больничные, страховку от безработицы, минимальную зарплату и различные компенсации.

Между тем, отмечает издание, стремительно растут цены на жилье, и большинство населения вынуждено отдавать треть своего заработка на оплату аренды или ипотеки. При этом Белый дом реагирует на это резким сокращением количества бюджетного жилья, а министр жилищного развития США требует увеличить размер арендной платы, которую платят бедные семьи, живущие в муниципальных квартирах.

Кроме того, стремительно растут расходы на здравоохранение, и Трамп вдобавок к этому подрывает основы Закона о доступном медицинском обслуживании, из-за чего уже около четырех миллионов американцев потеряли медстраховку.

Помимо этого, растет число проблем с развитием инфраструктуры. Трамп обещал потратить 1,5 триллиона долларов на модернизацию городов, но в итоге снизил налоги для крупных корпораций на ту же сумму, и таким образом лишил бюджет средств на улучшение инфраструктуры.

Даже если затронуть изменение климата, из-за которого растет частота и мощность ударов стихии, и все больше жителей страдают от ураганов, торнадо и т.д., то Трамп предпринимает противоположные меры. Он позволяет предприятиям увеличивать выбросы углекислого газа, и тем самым усугубляет и так плачевную ситуацию в этом вопросе.

Newsweek добавляет, что заявления об "экономическом успехе" Трампа связаны с общими данными об экономического росте, фондовом рынке, безработице. Но обычные жители живут в условиях своей личной экономики, связанной с доступом к необходимым для жизни средствам. Если посмотреть на уровень жизни простого населения США, то можно увидеть, как он стремительно падает.

"Виноват в этом не только Трамп. Это началось еще до его президентства. Но он ничего не делает, чтобы это исправить", — подчеркивает издание.