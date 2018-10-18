ОДК: двигатели ПД-14 для первых двух МС-21 будут изготовлены до конца года

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Отечественные двигатели ПД-14, предназначенные для оснащения первых двух самолетов МС-21-300, будут изготовлены и готовы к установке на самолет до конца года, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора – генеральный конструктор Объединенной двигателестроительной корпорации (входит в Ростех) Юрий Шмотин.

"У нас с корпорацией "Иркут" все сроки определены. Двигатели (ПД-14 – ред.) для первых двух самолетов МС-21-300 будут готовы к поставке в этом году", — сказал Шмотин.

Ранее сообщалось, что предприятие "ОДК-Пермские моторы" подписало с корпорацией "Иркут" договор на поставку пяти двигательных установок ПД-14 для летных испытаний самолета МС-21. Отмечалось, что начало летных испытаний самолета МС-21 с двигательными установками ПД-14 запланировано на 2019 год. Их завершение и получение сертификата типа воздушного судна МС-21 с двигателями ПД-14 планируется в 2021 году.

МС-21-300 — ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет нового поколения вместимостью от 150 до 211 пассажиров. Первый полет совершил 28 мая 2017 года. Получение сертификата типа авиационного регистра РФ запланировано на 2019 год, в 2020 году через процедуру валидации планируется получить сертификат типа EASA. Серийное производство запланировано на 2019 год. Первым эксплуатантом нового воздушного судна станет "Аэрофлот".

Сейчас МС-21-300 проходит сертификационные испытания. Представители российских авиационных властей и EASA совместно со специалистами "Иркута" ведут работу по валидации самолета в 18 рабочих группах. Участие летчиков-испытателей EASA в испытаниях новой авиатехники является обязательным условием для ее валидации агентством.

ПД-14 — базовый турбовентиляторный двигатель, который создается в широкой кооперации предприятий Объединенной двигателестроительной корпорации для авиалайнера МС-21 с применением новейших технологий и материалов, в том числе, композитных. В настоящее время самолет проходит испытания с двигателями Pratt & Whitney PW1400G.